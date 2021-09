PS Vasile, la festivitatea Şcolii „Al. Rusu”

• în acest an, unitatea a deschis un nou ciclu – gimnaziul •

„Începem acest an școlar cu auspicii de speranță, pornind de la binecuvântarea care vine de sus. Suntem bucuroși că încrederea dumneavoastră s-a îndreptat spre noi… Este de prisos să spun cât de importantă este educația. Ea este o comoară, pentru că suntem ceea ce am dobândit, ceea ce am învățat, ceea ce cunoaștem. Ne propunem să creștem împreună și, în acest an, școala noastră deschide un nou ciclu, gimnaziul”, a punctat în mesajul său Preasfințitul Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureș, prezent luni la festivitatea de deschidere a noului an școlar la Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, Ligia Duruș, inspector, a urat mult spor la muncă și succes în noul an tuturor, dând citire mesajului prof. dr. Anca Minodora Costin-Hendea, inspector școlar general. Părintele Angel Zareczki, președintele Fundației pentru Educație „Sf. Vasile cel Mare”, a prezentat ulterior noua echipă de conducere a școlii. ”Ne dorim și vrem să fim prezență și dăruire pentru copiii dumneavoastră”, a afirmat, la final, Anuța Gorzo, director executiv. La începutul zilei, înainte de festivitatea de deschidere, ca în fiecare an, Preasfințitul Vasile alături de pr. Angel Zareczki și pr. Emil Ember au celebrat Sfânta Liturghie pentru cadrele didactice ale școlii.