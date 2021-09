Cristi Balaj, noul președinte al campioanei CFR Cluj

Băimăreanul Cristi Balaj, încă președinte al Agenției Naționale Anti-Doping, va fi noul președinte al campioanei CFR Cluj-Napoca.

Fostul arbitru internațional s-a aflat în discuții de două săptămâni cu patronul Neluțu Varga pentru postul rămas vacant în urma destituirii lui Marian Copilu, iar cele două părți au bătut palma în urmă cu două zile. De altfel, Cristi Balaj a recunoscut printr-o postare pe o rețea de socializare faptul că va renunța la actuala funcție de la ANAD și că va prelua, în perioada următoare, frâiele formației antrenate de Dan Petrescu, însă nu înainte de a-și duce la bun sfârșit proiectele implementate la ANAD.

”Confirm înțelegerea cu CFR Cluj, aceasta va fi parafată în perioada următoare. În urma discuțiilor cu acționarii, am rămas plăcut impresionat de proiectele serioase pe care mi le-au prezentat, în mod special de cel al înființării unei academii de juniori care va aduce plus valoare nu doar pentru viitorul clubului, cât și pentru echipa națională.

Discuțiile abordate au vizat atribuțiile func­ției de președinte, iar singurul subiect legat de arbitraj a fost nevoia implementării sistemului VAR în România pentru a elimina greșelile majore.

Atenția mea se îndreaptă acum și către decizia WADA de a declara Agenția Națională Anti-Doping ca fiind neconformă până la adoptarea noii legi anti-doping.

Am decis ca preluarea funcției de președinte al CFR Cluj să fie făcută imediat după ce proiectul de lege în derulare intră pe făgaș normal în Parlament și este asigurată procedura de urgență propusă în urma ședinței de Guvern”, a scris Cristi Balaj pe o rețea de socializare.

Cristi Balaj va ocupa pentru prima oară func­ția de președinte în cadrul unui club, după ce în trecut a condus, cu responsabilitate și sârgu­ință, Asociația Județeană de Fotbal Maramureș.