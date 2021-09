Consiliul Județean Maramureș, parteneriat cu CNAIR pentru realizarea Podului peste Tisa

Aleșii județeni au votat în unanimitate, în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Județean Maramureș, proiectul de hotărâre care prevede încheierea unui Parteneriat de implementare între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și CJ Maramureș, în vederea realizării proiectului „Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației”, proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Acest obiectiv este de o importanță strategică pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în județul Maramureș. Podul peste Tisa, odată finalizat, va realiza o legătură rutieră între Județul Maramureș și Ucraina și va asigura conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene, crescând astfel mobilitatea populației și a schimburilor comerciale de mărfuri.

Podul peste Tisa va fi format din două poduri paralele, cu o distanță de 3 metri între ele, un pod pentru fiecare sens de circulație, având o structură formată din tablier mixt oțel-beton, cu două benzi pe sens și o lungime totală de 261.20 metri.

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș, a vorbit despre importanța pe care o are realizarea Podului peste Tisa, atât pentru dezvoltarea economică a Maramureșului, cât și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport prin creșterea conectivității județului Maramureș la coridoarele de transport europene: „Acest parteneriat strategic pe care l-am aprobat astăzi în cadrul ședinței de Consiliu Județean nu conține realizarea unui studiu de fezabilitate, ci implementarea proiectului strategic „Pod peste Tisa în zona Teplița Sighetu Marmației”. Odată încheiat acest parteneriat avem asigurată finanțarea necesară pentru realizarea acestui obiectiv, în valoare de 170 de milioane de lei prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Pasul următor este ca în această toamnă, împreună cu CNAIR, să depunem pe SEAP licitația pentru contractul de proiectare cu execuție a acestui proiect strategic pentru județul Maramureș.

Termenul de realizare va fi de doi ani de zile, de la momentul în care proiectul va fi atribuit, asta înseamnă că în anul 2022 vom putea începe proiectarea, iar în 2023 execuția.

În ceea ce privește plățile, acestea vor fi realizate de către CNAIR, licitația și implementarea vor fi coordonate de către Consiliul Județean Maramureș.

Le mulțumesc tuturor colegilor implicați, care au muncit pentru realizarea acestui proiect.

Este un moment istoric pentru județul nostru și sunt sigur că odată ce va fi implementat, Podul peste Tisa va aduce beneficii atât pentru județul Maramureș, cât și pentru partea ucraineană. În cadrul vizitei oficiale pe care am avut-o în Ucraina, am discutat despre acest proiect cu Oleksiy Petrov, președintele regiunii Transcarpatia, care m-a asigurat că și ei au făcut toate demersurile pentru a putea realiza și punctul de trecere al frontierei care va fi necesar odată ce podul va fi dat în folosință.”

În debutul ședinței, președintele administrației județene, Ionel Bogdan, a prezentat proiectele de infrastructură din județul Maramureș, precum și stadiul de realizare al acestora.

Pentru centura ocolitoare a municipiului Sighetu Marmației va fi semnat contractul de execuție a studiului de fezabilitate săptămâna viitoare. În maxim 6 luni de zile, se vor finaliza documentațiile și se va putea depune cererea de finanțare pentru a scoate la licitație proiectarea și execuția proiectului.

Pentru centura ocolitoare a municipiului Baia Mare se evaluează ofertele cu privire la realizarea studiului de fezabilitate, iar în luna octombrie va fi semnat contractul de realizare a acestuia. Astfel, în 6 luni va fi finalizată documentația și pentru acest obiectiv major de investiții. Termenul de execuție pentru aceste două variante ocolitoare este de 2 ani de la data începerii lucrărilor, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Pentru proiectul „Drum expres Baia Mare – Satu Mare” au fost refăcute documentațiile, care, în prezent, sunt în verificare la CNAIR, iar pasul următor este de a scoate la licitație reactualizarea studiului de fezabilitate împreună cu CJ Satu Mare. Începerea execuției pentru drumul expres poate fi realizată în anul 2023.

Cu privire la pasajele supraterane de la Clubul Văcarilor și Italfsofa, săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru pasajul de la Clubul Văcarilor, iar în două săptămâni va fi semnat contractul pentru pasajul de la Italsofa. Termenul de execuție este de 3 luni de zile, iar proiectarea și execuția poate începe în anul 2022 cu finalizare în anul 2023 pentru ambele proiecte.

În ceea ce privește drumurile județene, în acest moment se află în execuție studiile de fezabilitate pentru proiectul Mara-Nord. În cadrul acestui proiect sunt peste 100 de kilometri de drum județean care sunt extrem de importanți și care vor fi realizați până în 2024.

Pentru Drumul Județean 186, recepția lucrării este programată pe 21 septembrie, pentru DJ 187, recepția va fi efectuată la sfârșitul lunii octombrie, iar pentru Drumul Nordului, lucrarea este programată a fi finalizată pe data de 28 noiembrie anul acesta, excepție făcând cei 3,9 kilometri aferenți comunei Remetea Chioarului, unde se realizează în acest moment lucrări pentru rețeaua de canalizare.

