Am trăit s-o vedem și pe asta, în Maramureș, în zonă cică aparent tradițională. Cum casa, poarta, omul, portul popular nu mai sunt ce-au fost, de ce-ar fi căpița?? Adică maramureșenii de sub Gutâi fac căpițe mai departe, dar… adună și stivuiesc opt role de fân moderne, împlântă în mijloc un par și apoi pun fân cu furca deasupra, drept acoperiș. Și mai arată și mândru!!!