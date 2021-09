Webinarii pentru elevii Liceului din Baia Sprie

Evenimentul „Kids and Codes for Baia Sprie” al Asociației Părinților din Baia Sprie (a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie) a câștigat o finanțare prin programul „Meet and Code”, susținut la nivel european de compania de software SAP.

„Kids and Codes for Baia Sprie” are ca obiectiv familiarizarea a 30 de tineri cu câteva limbaje de programare (Blockly, Scratch, Java, Python, C++) și va consta într-o serie de trei webinarii în care un expert extern va prezenta diverse limbaje de programare care pot fi folosite de tineri cu vârste între 10 și 18 ani. Webinariile vor fi organizate online, folosind platforma Google Meet. Pentru a încuraja și motiva tinerii să exerseze și să aplice imediat ce au învățat, se va organiza o competiție de soluții ino­vatoare de promovare turistică a orașului Baia Sprie în mediul online. Cele mai bune trei idei vor fi premiate.