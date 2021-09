Băimăreanca Nora Deneş a făcut senzaţie la X Factor

Nora Deneș are 39 de ani și a impresionat juriul emisiunii de televiziune X Factor. Băimăreanca a decis să vină în acest show „pentru a se convinge că are factorul X”.

Cu un look nonconformist și o piesă interpretată la ukulele, concurenta i-a fascinat din plin pe jurați, în ediția 4 din sezonul 10 al emisiunii „X Factor” de la Antena 1. Nora Deneș a cântat piesa „Man Down” a celebrei Rihanna la ukulele. Trei dintre „juraţi” (Delia, Ştefan Bănică şi Florin Ristei) i-au dat Da, Norei Deneş. Loredana Groza nu a fost pe deplin convinsă că o vrea în echipă pe Nora, aşa că i-a dat un Nu. Nora Deneș a primit trei de „DA” și a ajuns astfel pe lista scurtă pentru bootcamp.