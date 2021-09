Maramureșul și-a atins obiectivul

Sâmbătă, 18 septembrie, la invitația adresată de Pop Silvia, președintele Gărzii Ecologice Baia Mare, coordonatorul evenimentului județean, mii de maramureșeni au răspuns prezent apelului de ecologizare lansat în cadrul acțiunii naționale „Let`s Do It, Romania 2021!”

Deși vremea n-a fost tocmai prielnică, totuși, ca de fiecare dată, reprezentanții și angajații unor instituții publice, ONG-urile și autoritățile locale au demonstrat că Maramureșul respectă natura.

În Baia Mare principalele zone ecologizate au fost Baraj – Firiza – Limpedea – Coloane.

Pop Silvia, coordonator județean: “O nouă acțiune, o nouă provocare. La nivel național nu s-a semnat protocol cu Ministerul Educației, deoarece situația impusă de pandemie nu a permis acest lucru, doar cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. De aceea nu am putut implica elevii și cadrele didactice, care reprezintă statistic 90% dintre voluntari. (…)

Am apreciat entuziasmul angajaților și reprezentanților unor instituții publice care au ales să facă parte din acest demers civic major, faptul că au fost alături de noi, pentru a demonstra încă o dată că Maramureșul este mereu pe podium la ecologizare”.

Primăriile Sighetu Marmației, Baia Sprie, Seini, Fărcașa și Mireșu Mare vor face acțiuni de ecologizare la o dată ulterioară, în condiții meteorologice favorabile.