Cadru didactic din Baia Mare – Educatorul MERITO 2021

Marișca Morari, educatoare la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Baia Mare, se numără printre cei 12 profesori MERITO premiați la gala din acest an, fiind desemnată Educatorul MERITO 2021.

Absolventă a Facultății de Litere, specializarea română-engleză, la Universitatea de Nord din Baia Mare, Marișca Morari are 33 de ani și este, de 13 ani, educatoare la unitatea de învățământ preșcolar amintită anterior. Este cel de-al doilea cadru didactic MERITO din Maramureș relevat în cadrul proiectului omonim al cărui obiectiv este acela de a construi o comunitate de dascăli valoroși ale căror bune practici să fie duse mai departe pentru a inspira și alți profesori.

Reporter: Vă numărați printre cei 12 profesori Merito 2021. Cum ați primit vestea?

Marișca MORARI: Vestea m-a luat prin surprindere deoarece nu m-am gândit că merit vreun premiu pentru munca pe care o fac. Tot ce am făcut, de-a lungul carierei mele, a fost să le ofer copiilor o educație pe care mi-aș fi dorit să o primesc și eu, să-i tratez așa cum mi-ar fi plăcut să fiu eu tratată atunci când am fost copil. Mie mi se pare normal să fie așa.

R.: De cât timp predați în învățământ și cu ce anume metodele dvs. educative se evidențiază?

M.M.: Lucrez ca educatoare de 14 ani. În timpul activităților mele am urmărit dezvoltarea emoțională a copiilor. Pentru a se dezvolta armonios, copiii trebuie să aibă încredere în ei, să fie sociabili, responsabili. Rolul nostru este de a-i spijini și ajuta, pe fiecare în parte, să devină cea mai bună variantă a lor. Acest lucru se poate realiza atunci când relația educator – copil este bazată pe prietenie și respect.

R.: Cum v-ați adaptat stilul de predare la contextul pandemiei astfel încât să devină unul atractiv, dar și prielnic?

M.M.: Pentru a fi eficient, procesul educativ trebuie să fie continuu. Atunci când activitatea la clasă s-a suspendat, am știu că este esențial să păstrez legătura cu cei mici. Astfel am început să le trimit activități educative, în format video: povești, jocuri didactice, jocuri de mișcare, experimente etc. Am căutat să primesc și am oferit feedback video, individual, fiecărui copil în parte, pentru activitățile desfășurate.

R.: Ce aport veți avea, pe viitor, în comunitatea Merito Maramureș?

M.M.: Îmi doresc să contribui la promovarea proiectului Merito pentru a crea o comunitate locală puternică de cadre didactice care își desfășoară activitatea cu pasiune și profesionalism.