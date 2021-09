Altă zonă, alt orășel în atenție. Iată un exemplu perfect de mentalitate românească „Nu e treaba mea, să facă altul”. Oră­șel, două marketuri. În față, un coș de gunoi supraplin, ce a dat pe dinafară de săptămâni. Banca de lângă…ruptă de vreun karatist chinuit de talent. OK, or fi și minoritari mulți, nu zicem, dar autorități or fi?