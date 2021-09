Modernizarea Gării Baia Mare, proiect rămas pe hârtie

• Călătorii reclamă condițiile insalubre •

Peisajul din Gara Baia Mare rămâne unul dezolant. Deși anunțat cu mare fast, proiectul de modernizare prezentat de CFR Infrastructură în urmă cu doi ani pare să se fi pierdut în sertarul instituției de la nivel național. Oficialii Gării Baia Mare ridică din umeri, neștiutori, atunci când sunt întrebați de reabilitare și spun că nu mai au niciun fel de informații. Între timp, călătorii nu au altă variantă decât să constate și să își exprime nemulțumirea față de aspectul gării.

Ultimele reparații la Gara Baia Mare s-au făcut undeva prin 2017. Atunci a fost reabilitat peronul principal. De atunci s-a tot vorbit despre viitoarele investiții, așteptându-se finanțare în acest sens. În 2019, Compania Națională de Căi Ferate CFR anunța demararea unui proiect de modernizare a 47 de stații de cale ferată. Cu această ocazie, au fost lansate licitațiile în vederea elaborării studiilor de fezabilitate pentru primele 24 de stații de cale ferată, printre acestea fiind nominalizat și Maramureșul. Potrivit documentului ar fi trebuit să fie reparate clădirile, să fie înălțate peroanele în conformitate cu standardele europene, să fie modernizate copertinele, liniile din stații etc. Totul a rămas doar la stadiul de promisiuni.

Între timp, proiectul de modernizare s-a pierdut, astfel încât nici măcar oficialii Gării Baia Mare nu mai vorbesc despre acest lucru, evitând să aducă în discuție acest subiect în momentul în care sunt întrebați ce se mai aude despre modernizare. Nici măcar despre mici reparații nu poate fi vorba pentru că nu există bani, spune conducerea Gării Baia Mare.

Călătorii observă însă aspectul dezamăgitor al Gării și spun că traversând acest spațiu destinat transportului feroviar ai sentimentul că te întorci în timpuri străvechi. „Recent mi-am cumpărat un bilet de tren din Baia Mare spre Satu Mare, am mers spre linia 3 prin pasajul subteran care duce la peron. Te așteaptă un peisaj lugubru, de tărâm uitat de timp, bălți de apă și urină, întuneric că de abia distingi scările, pereții murdari cu graffiti, e o experiență unică, de parcă ai merge în timpuri străvechi. Trist, dar adevărat. Un miros insuportabil în acest pasaj subteran, un adevărat dezastru pentru un oraș ca Baia Mare. Urc pe peron, aici pavajul e distrus, gropi neastupate de ani de zile. Vreau să mă așez pe scaunele de pe peron, dar altă surpriză neplăcută: scaunele, care acum 15 ani erau de un roșu aprins, acum erau superuzate, și când vreau să mă așez pe ele, așa murdare cum erau, tot rândul de scaune, rupte din țâțâni, s-au mișcat și am ales să stau pe betonul de Lăscărică care era infinit mai sigur și mai curat”, a spus unul dintre călători, Iliodor Olaru. Mai mult, sunt situații în care surprizele neplăcute continuă atunci când trenul nici măcar nu pornește la timp pe traseu. Același călător ne-a semnalat că, la ultima sa „aventură” cu trenul de Baia Mare spre Satu Mare, a așteptat mai bine de o oră pentru a pleca spre județul vecin.