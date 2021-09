În Giulești • Extindere a bazinelor de captare a apei

Autoritatea publică locală din Giulești a găsit soluții pentru suplimentarea debitului de apă în două sate aparținătoare, care au probleme cu apa insuficientă în perioadele de secetă.

Astfel, bazinele de captare la două surse de apă sunt supuse unor lucrări de extindere: „În urmă cu puțin timp, am scris despre risipa de apă, acum în timp de secetă, ce se face în cele două localități, Berbești și Ferești, de către unii concetățeni de-ai noștri. Am continuat să identificăm și alte modalități care să conducă la creșterea debitului de apă. Astfel, am identificat la captările 2 și 3 din locul numit ,,Sub Piatră” câteva posibilități de extindere a bazinelor de captare și decantare, unde în prezent se lucrează în timp alert și eficient. Până la finalizarea lucrărilor, vă rugăm să dăm dovadă de responsabilitate și conduită civică! Oricum, vă informăm că în prezent studiem posibilitatea montării apometrelor în cele două localități”, a precizat Laurențiu Batin, primarul Comunei Giulești.