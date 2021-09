În Sarasău • Atenție sporită pentru oferta naturală

Deși nu pare, la prima vedere, comuna Sarasău are o ofertă naturală impresionantă. Zona naturală protejată Culoarul Tisei este de interes european și are, aici, o faună impresionantă, de la păsăret la pește, inclusiv lostrița legendară, aproape dispărută, dar și știuci de mari dimensiuni. De cealaltă parte a satului, spre muntele Țibleș, are cea mai interesantă falie ce dă spre pășunea Tătaru, unde se află a doua cascadă ca mărime din Maramureș, Ciuroi. Plus animale sălbatice, inclusiv urs. Ceea ce face ca zona să aibă îndeajuns de multe atuuri pentru o dezvoltare turistică, spune primarul Ion Covaci, care pregătește un șir de trasee turistice și de piste de biciclete pentru zona montană.