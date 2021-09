Liceul din Baia Sprie, gazda unei întâlniri transnaționale

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie a găzduit, între 23 și 26 septembrie, a doua întâlnire transnațională în cadrul proiectului Erasmus+ ”Game Based Learning for Development of Problem-Solving Skills”.

• ”Învăţarea bazată pe jocuri poate creşte abilităţile analitice ale elevilor”

Cu acest prilej, oaspeții din țările partenere au avut discuții cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș – prof. Annamaria Hitter, inspector școlar general adjunct, și prof. Ramona-Nicoleta Buhai, inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare. ”Ideea proiectului a pornit de la faptul că toată viaţa presupune rezolvarea de probleme. Schimbările din societate, mediu şi tehnologie duc la evoluţia rapidă a cunoştinţelor. Adaptarea, învăţarea, abordările noi, dezvoltarea rezilienţei sunt abilităţi esenţiale pentru a avea succes într-o lume imprevizibilă. Rezolvarea de probleme ca proces cognitiv are nevoie de modelare şi control al rutinei care poate fi dezvoltată prin diverse strategii didactice. Învăţarea bazată pe jocuri poate creşte abilităţile analitice ale elevilor de liceu. Aceste abilităţi ajută tinerii în a găsi soluţii atât pentru examenele din cadrul şcolii, dar şi pentru viaţa de zi cu zi”, explică prof. Iolanda Sztrelenczuk, coordonatorul proiectului. Scopul proiectului este, așadar, creşterea competenţelor de rezolvare de probleme şi gândire critică în rândul elevilor şi al profesorilor din şcolile ţărilor partenere (România, Polonia, Turcia, Portugalia, Slovenia, Bulgaria).

• Pregătirea unui manual pentru 35 de școli din țările partenere

Obiectivele proiectului vizează: dezvoltarea de strategii bazate pe analiza bunelor practici în folosirea jocurilor în predare; formarea profesorilor în folosirea jocurilor la clasă; pregătirea unui manual de implementare şi monitorizare a îmbunătăţirii abilităţilor de rezolvare de probleme în 35 de şcoli din țările partenere; diseminarea rezultatelor proiectului prin evenimente locale simultane în ţările partenere. ”Prin implementarea acestui proiect, elevii vor exersa abilităţi specifice pentru a rezolva probleme într-un mod amuzant şi cu succes, iar profesorii vor asimila diverse strategii de integrare a jocurilor în predare, astfel încât învățarea să fie un proces atractiv. Ne dorim să creştem semnificativ abilităţile de rezolvare de probleme în cadrul şcolilor din tările participante”, adaugă prof Iolanda Sztrelenczuk, coordonatorul proiectului. Partenerii din cadrul acestui proiect vor analiza activitățile derulate până în prezent și vor stabili calendarul următoarelor activități. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2019 – august 2022.