Premiile Serilor de Poezie „Nichita Stănescu” de la Desești

Vineri, 24 septembrie, a avut loc manifestarea consacrată sub numele de Serile de Poezie „Nichita Stănescu” de la Desești, ajunsă în acest an la cea de-a 42-a ediție.

Numărătoarea se face din anul când marele poet a trecut pe sub poarta satului. Un juriu format din scriitorii: Ion Mureșan, Ioan Moldovan, Gheorghe Mihai Bârlea, Ioan Groșan și Gheorghe Pârja (președinte) a acordat următoarele premii:

• Marele Premiu „Nichita Stănescu” – poetului IOAN PINTEA (Bistrița)

• Premiul „Nichita Stănescu” – poetei ELENA CĂRĂUȘAN (Baia Mare)

• Premiul Consiliului Local Desești (primar Gheorghe Bohotici) – poetului și editorului ION MARIȘ (Sighetu Marmației)

• Diplomă de excelență, pentru volumul „Animale sălbatice de companie,” Editura Grinta 2021 – poetei ADELA NAGHIU (Baia Mare).

Manifestarea din acest an a fost organizată de Asociația Culturală „Nichita Stănescu”, Desești, Reprezentanța Maramureș – Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Parohia Ortodoxă Desești, în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș și Primăria și Consiliul Local Desești. Mulțumim pentru sprijinul consecvent al prietenului poeziei Gavril Iagamoș și am fost onorați de prezența domnului vicepreședinte Radu Trufan alături de poezie și poeți.

Așa cum spunea unul dintre participanți, Poezia ne poate aminti esența și frumusețea stării de a fi oameni vii. Desești a fost și va rămâne locul în care Poezia e bine, sănătoasă și plină de viață!