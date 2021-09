Am fost întrebați dacă se asfaltează și se finalizează, în sfârșit, podul de la Ulmeni. Se finalizează cel de la Seini, de peste Someș, deși pe cealaltă parte a râului încă nu e asfalt, nu e nimic… la cel de la Ulmeni am fost de câteva zile și am găsit scânduri pe pod, puse să se poată mișca meșterii. I-am întrebat, au ridicat din umeri.