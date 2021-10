Cercetașii Munților din Baia Mare, în an jubiliar

Sâmbătă, 25 septembrie, a avut loc evenimentul de deschidere al celui de-al 30-lea an cercetășesc în Baia Mare. Asociația Cercetașii Munților se află în an jubiliar, „fapt ce va fi marcat în lunile octombrie – decembrie a.c. prin diferite activități specifice, care se vor organiza în funcție de posibilități, ținând cont de normele sanitare în vigoare”, a explicat părintele Angel Zareczki, coordonator și spiritual al asociației. Programul zilei de sâmbătă s-a deschis cu tradiționalul careu, organizat pe Câmpia Tineretului din Baia Mare, unde a fost prezentată tema spirituală a anului cercetă­șesc, s-au făcut saluturile specifice, înscrierea anuală și s-a prezentat programul zilei. Cercetașii s-au deplasat în pădurea din Coruia unde au luat parte pe parcursul zilei la un joc complex de descoperire a istoriei cercetășiei din diverse țări, descoperirea spiritului creștin și a vieții creștine propuse prin cercetășie, au mâncat împreună, pe patrule, au participat la Sfânta Liturghie și la veghe, iar spre seară s-au reîntors bucuroși la casele lor. În an jubiliar, Asociația Cercetașii Munților trage unele concluzii și privește spre viitor cu încredere. „Câteva mii de tineri, de diverse confesiuni, au fost cei care au participat, s-au format în Baia Mare și au format pe alții, prin această formă pedagogică de educație, în natură, în perioada 1991-2021”, a mai declarat părintele Angel Zareczki.