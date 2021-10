În Vișeu de Jos, se suplimentează debitul de apă

Comuna Vișeu de Jos are în execuție o captare de apă cu două puțuri la care se adaugă captarea de la suprafață, care, spune viceprimarul Simion Tomoiagă, ar trebui să asigure necesarul comunei, fără alte probleme viitoare.

S-au făcut între timp și extinderi de rețele și branșamente, inclusiv pe văi, gen Valea Drăguiesei. Comuna are, în acest moment, 10 kilometri de canalizare și 15 kilometri rețea de apă. În paralel, s-au făcut și pietruiri pe văi, drumuri ce sunt gata de asfaltat, la o adică. Comuna mai are un proiect pentru o piață, și tocmai se negociază achiziționarea de teren. De asemenea, Vișeul s-a ambiționat și a ajuns la 40% colectare selectivă a gunoaielor, urmează achi­ziționarea de tomberoane.

Culmea, între timp, prin tot Maramureșul, clopotele acelea din mărețul proiect stau prin curți de școli, în lipsa utilajelor care să le ridice și să le descarce.