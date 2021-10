Joi ar putea fi consultări la Cotroceni

Guvernul Cîțu a fost demis în Parlament după ce 281 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură a PSD. Este vorba despre senatori și deputați de la PSD, USR și AUR. Joi ar putea fi consultări la Palatul Cotroceni pe tema formării noului Guvern.

Președintele României, Klaus Iohannis, este așteptat să convoace la consultări partidele parlamentare.

USR PLUS: Florin Cîțu a fost demis. De astăzi, alegerea e simplă: un guvern cu USR PLUS sau cu PSD

USR PLUS susține că Florin Cîțu a fost demis, iar de acum alegerea este simplă pentru PNL: „un guvern cu USR sau unul cu PSD”.

„Florin Cîțu a fost demis. Toți parlamentarii USR PLUS au votat pentru plecarea prim-ministrului care a aruncat România în haos. USR PLUS cere responsabilitate din partea PNL și a președintelui Klaus Iohannis. Prea multe luni, România a fost prizoniera congresului PNL. De astăzi, alegerea e simplă: un guvern cu USR PLUS sau cu PSD”, au scris reprezentanții formațiunii pe Facebook.

Cioloș: Drum bun, domnule Cîțu!

„Un premier care avea toată puterea și susținerea de care avea nevoie pentru reforme a preferat un război politic, pentru că nu a reușit să înțeleagă și să respecte programul de guvernare și partenerul de care avea nevoie”, îl caracterizează Dacian Cioloș pe Florin Cîțu.

„Drum bun, domnule Cîțu! O țară întreagă a stat blocată în demisia dumneavoastră și iată că, astăzi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politică provocată de premierul Cîțu să se încheie cât mai repede. Pe cetățeni îi interesează ca cineva să se gândească la ei și nu la putere, de dragul puterii. Oamenii se luptă azi cu scumpiri, pandemie, un sistem sanitar ajuns la limită, nesiguranța cu privire la rămânerea școlilor deschise. Toată lumea știe că avem o problemă sistemică, că încrederea în stat a ajuns la cote minime, iar situația este absolut dramatică. Regretabil, această criză a fost provocată și escaladată de domnul Cîțu, care, pentru a câștiga puterea în partid, a sacrificat o coaliție funcțională”, scrie Dacian Cioloș pe Facebook.

Ciolacu, întrebat despre un guvern tehnocrat: Este posibil

PSD are în acest moment o singură decizie: alegeri anticipate, spune președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. PSD așteaptă un mesaj de la președintele Iohannis.

„Momentan, PSD are o singură decizie: mergem pe alegeri anticipate. Așteptăm mesajul de la președintele României”, a declarat Ciolacu, după moțiunea de cenzură.

Dacă se creează o majoritate politică cu reprezentare în Parlament, alături de Iohannis se poate stabili un guvern de specialiști până când vor avea loc alegerile anticipate, adaugă liderul PSD.

Orban: Cîțu a rămas repetent la examenul parlamentar

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, fost președinte PNL, spune, după ce a făcut anunțul privind căderea Guvernului la moțiunea de cenzură, că Florin Cîțu a rămas repetent la examenul parlamentar.

„PNL și-a pierdut guvernarea din cauza unor decizii iresponsabile care au dus la ruperea coaliției de guvernare și la apariția acestei majorități”, a spus Orban, într-o conferință de presă, după ce a anunțat, căderea Guvernului în Parlament.

Orban acuză că toate aceste decizii au fost luate de premierul Florin Cîțu, „cel care astăzi a rămas repetent la examenul parlamentar, moțiunea de cenzură”.

„România se află în plină criză pandemică, România trebuie să facă față unor provocări extrem de serioase, România are nevoie de un guvern stabil, de un guvern care să se bazeze pe o parlamentară și să aibă capacitatea să ofere soluții pentru problemele românilor. Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu înțeleg nimic din politică și din ceea ce înseamnă servirea interesului public este necesară declanșarea negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare stabile care să ducă cât mai repede posibil la investirea unui guvern cu deplină capacitate de execițiu”, a mai spus Orban.

Acesta susține că soluția este cea pe care a susținut-o încă din 1 septembrie când s-a declanșat criza, și anume refacerea coaliției de guvernare.

„Avem un acord, un program negociat. E nevoie doar de actori credibili, responsabili, care să se așeze la masa negocierilor, să refacă această coaliție, să dea României cât mai repede un guvern care să se apuce de treabă”, a declarat Ludovic Orban.

(sursa: Mediafax)