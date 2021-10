După atâtea luni de criză în politica românească, zău, am obosit! Ba mai mult, nu am fost preocupați, cum se cuvine, de ce se întâmplă în Europa. La noi a fost bătălie pentru șefia liberală, în Germania, pe un fond mai subtil, au avut loc alegeri din care va rezulta viitorul cancelar. După 16 ani de prezență marcantă pe scena europeană și internațională, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a retras din politică, iar partidul său, Uniunea Creștin-Democrată, a fost învins în alegeri de social-democrați. Ne punem întrebarea, firească, oare ce înseamnă această schimbare? Am răsfoit presa pentru a contura atmosfera după doamna de fier a Germaniei. Angela Merkel se retrage din funcție în plină glorie, cu cei mai mulți ani petrecuți la Cancelaria germană. A plecat de bunăvoie, cu demnitate, fără să fi fost schimbată de partid, sau de alegători. Moștenirea sa politică este remarcabilă, dar, cum s-a văzut, rezultatele alegerilor din 26 septembrie au arătat că partidul său a obosit puțin de atâta guvernare.

Aici se vede partea erodată a doamnei Merkel, prin gestul de a fi chemat migranți fără număr în țara ei. Se vede că și partidele ostenesc câteodată. Așa cum stau procentele de după alegeri și acolo va fi vorba de o coaliție. Se prevede o coaliție de centru-dreapta. Alegerile parlamentare germane fac ca verzii să revină la putere. Scrutinul s-a desfășurat pe fondul emoțiilor provocate de inundațiile de la mijlocul lunii iulie din Renania, punând în centrul atenției urgența climatică. Scorul a fost strâns. Social democrații l-au desemnat pe Olaf Scholz pentru funcția de cancelar. Urmașul politic al doamnei Merkel este Armin Laschet. Până se vor îmblânzi negocierile, Angela Merkel poate rămâne cancelar câteva luni. Până se va ajunge la un consens politic. Principalul merit pentru performanța social-democraților îi aparține lui Olaf Scholz, candidatul pentru funcția de cancelar.

Deși nu este foarte popular, este văzut de alegători ca un fel de garanție că nu va exista o ruptură totală de politica doamnei Merkel. Nici nu ar putea denunța guvernarea anterioară, deoarece a fost ministru de Finanțe și vicepremier. Este un partizan ferm al Uniunii Europene și nu are de gând să discute cu nimeni dispariția NATO. În timpul campaniei electorale, a afirmat că „Europa trebuie să vorbească pe o singură voce pentru că, în caz contrar, nu vom juca niciun rol.” Un subiect sensibil, în viziunea Uniunii Europene, sunt derapajele Poloniei și Ungariei în privința apărării statului de drept, cât și limitele tolerabile ale intervenției Bruxelles-ului în afacerile statelor membre. Olaf Scholz este un european convins, și partidele cu care a început să negocieze au în program aprofundarea cooperării europene.

Pe noi ne interesează echilibrul european, dar și politica prezumtivului cancelar față de țările din Centrul și Estul Europei. Mai clar, față de România. Noi știam că între Merkel și Iohannis a fost o înțelegere bună. Deși cancelarul, pe ducă, nu a vizitat niciodată oficial România. Anul trecut a venit în ospeție pentru a recruta muncitori români pentru sparanghel. Acum, politica față de Est este doar parțial trecută în programul de guvernare. Angela Merkel a avut o colaborare constantă cu Vladimir Putin, căruia i-a făcut și o vizită de adio. Scriu ziarele, acum la predarea ștafetei germane, că se întrevede o ambiguitate, pentru noi, cei din Est, cu privire la Rusia și China, dictată de interese economice. Apoi, relația cu Statele Unite. Cum Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, face ca securitatea europeană să depindă de NATO. Iar Germania este actorul principal alături de Franța.

Olaf Scholz are o relație bună cu Macron, dar și pe președintele francez îl așteaptă o tură de alegeri, care se întrevede dificilă. Se anunță cu probleme din cauza fărâmițării spectrului politic și ascensiunea populismului. La această oră, Italia este un factor de stabilitate. Prezumtivul cancelar, unii discută de certitudini, trebuie să dovedească faptul că poate fi un lider care inspiră încredere și are diplomația de a armoniza această Europă care are suficiente fracturi. Da, ne privește noul cancelar german. Profesorul Andrei Marga, bun cunoscător al vieții politice germane, spunea că toate sondajele înclină spre Olaf Scholz. Dar mai pot fi și surprize în negocieri!