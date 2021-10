Luptă încinsă în seriile Nord și Sud ale Ligii 4 și după runda a treia, cinci dintre echipe acumulând punctaj maxim. În Seria Nord, CSM Sighetu Marmației și Zorile Moisei sunt formațiile ce luptă pentru șefie, iar în Seria Sud avem parte de o luptă în trei, Lăpușul Târgu Lăpuș, Gloria Tăuții Măgherăuș și FC Suciu de Sus. Tot în etapa a treia, însă în Seria II a Ligii 5, s-a înregistrat scorul etapei, și, probabil, al campionatului, Gloria Sălsig dispunând de Stejarul Fersig cu scorul de 18-1.

• Liga 4, Seria Nord, etapa 3

Avântul Bârsana – Salina Ocna Șugatag 2-5; CSO Borșa – AS Remeți 1-3; Metalul Bogdan Vodă – CSM Sighetu Marmației 0-3; Iza Dragomirești – Zorile Moisei 0-7; Bradul Vișeu de Sus – Recolta Săliștea de Sus 5-0. Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 9 p (23-0); 2. Zorile Moisei – 9 p (21-4); 3. Bradul Vișeu de Sus – 7 p (10-1); 4. Salina Ocna Șugatag – 7 p (12-6); 5. Recolta Săliștea de Sus – 6 p (7-6); 6. Avântul Bârsana – 3 p (9-9); 7. AS Remeți – 3 p (3-15); 8. Metalul Bogdan Vodă – 0 p (2-14); 9. Iza Dragomirești – 0 p (4-17); 10. CSO Borșa – 0 p (3-22).

• Liga 4, Seria Sud, etapa 3

CSO Minerul Baia Sprie – Unirea Șișești 1-1; FC Suciu de Sus – Bradul Groșii Țibleșului 4-2; FC Lăpușul Târgu Lăpuș – ASCF Lăpuș R 3-0; CS Seini – Rapid Satu Nou de Sus 5-1; Gloria Tăuții Măgherăuș – Viitorul Ulmeni 6-1; AS Carmen Satulung – CS Fărcașa 1-1. Clasamentul: 1. FC Lăpușul Târgu Lăpuș – 9 p (16-0); 2. Gloria Tăuții Măgherăuș – 9 p (14-3); 3. FC Suciu de Sus – 9 p (10-6); 4. ASCF Lăpuș R – 6 p (5-6); 5. CSO Mi­nerul Baia Sprie – 4 p (3-2); 6. CS Seini – 3 p (7-8); 7. Rapid Satu Nou de Sus – 3 p (4-6); 8. Bradul Groșii Țibleșului – 3 p (5-8); 9. Unirea Șișești – 1 p (5-8); 10. CS Fărcașa – 1 p (5-8); 11. AS Carmen Satulung – 1 p (2-5); 12. Viitorul Ulmeni – 0 p (2-18).

• Liga 5, Seria 1, etapa 3

Gloria Culcea – Gloria Chechiș 5-1; Speranța Cernești – Progresul Dumbrăvița 6-2; Fulgerul Lăschia – Viitorul Gârdani 0-4; Viitorul Copalnic Mănăștur – Dinamic Groși 2-8. Clasamentul: 1. Viitorul Gârdani – 7 p (9-2); 2. Fulgerul Lăschia – 6 p (6-4); 3. Viitorul Copalnic Mănăștur – 6 p (11-14); 4. Dinamic Groși – 5 p (13-7); 5. Gloria Culcea – 4 p (12-9); 6. Speranța Cernești – 3 p (10-9); 7. Gloria Chechiș – 3 p (4-11); 8. Progresul Dumbrăvița – 0 p (2-11).

• Liga 5, Seria 2, etapa 3

Gloria Sălsig – Speranța Fersig 18-1; CS Unirea Săsar – AS Mireșu Mare 6-1; AS Fotbal 2021 Ulmeni – Cetate Remetea Chioarului 4-0; PHP Iadăra – Măgura Coaș 1-1. Clasamentul: 1. CS Unirea Săsar – 9 p (22-2); 2. PHP Iadăra – 7 p (14-3); 3. Gloria Sălsig – 6 p (22-3); 4. AS Fotbal 2021 Ulmeni – 6 p (13-4); 5. Măgura Coaș – 4 p (9-3); 6. AS Mireșu Mare – 3 p (6-13); 7. ACS Satu Nou de Jos – 0 p (3-10); 8. Cetate Remetea Chioarului – 0 p (3-20); 9. Speranța Fersig – 0 p (1-35).

Cosmin FILIP