A părăsit locul accidentului!

Miercuri, în jurul orei 15, polițiștii din Leordina au fost sesizați despre producerea unui accident în Poienile de sub Munte.

La fața locului, polițiștii au stabilit că în timp ce un autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr, de 23 de ani, era staționat pe partea carosabilă, în dreptul unui magazin, a fost lovit în partea din spate de către un moped care nu avea montate plăcuțe cu numere de înregistrare și care circula din aceeași direcție, rezultând avarierea ambelor vehicule.

Conducătorul mopedului, un bărbat, de 57 de ani, din Poienile de sub Munte, la scurt timp de la producerea evenimentului rutier, a fugit de la locul faptei.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul, de 57 de ani, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, iar mopedul nu era înmatriculat.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.