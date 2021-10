Calendarul Evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

În acest an școlar, Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se vor susține în perioada 10-26 mai 2022, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial.

Calendarul de administrare este următorul: Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a: Scris, Limba română – 10 mai 2022, Scris, Limba maternă – 10 mai 2022, Citit, Limba română – 11 mai 2022, Citit, Limba maternă – 11 mai 2022, Matematică – 12 mai 2022, Scris-Citit, Limba română pentru minoritățile naționale – 13 mai 2022; Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: Limba română – 17 mai 2022, Matematică – 18 mai 2022, Limba maternă – 19 mai 2022; Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a: Limbă și comunicare – 25 mai 2022; Matematică și Științe ale naturii – 26 mai 2022.