Gura lumii ☺ Tranșăm asta cu „susținem producătorii locali”?

Tot respectul pentru puţinii oameni care mai fac agricultură și zootehnie în Maramureș! Doar că trebuie să înțeleagă și ei despre noi, cum am înțeles și noi despre ei, că am trecut în secol 21 și că nu suntem tâmpiți. Adică dacă noi, consumatorii, am înțeles că trebuie susținuți, de asemenea că nu pot lucra cu plug de lemn și cu bivoli, că folosesc semințe tratate, că stropesc etc… poate și ei ar trebui să înțeleagă că nu suntem nababi, dar nici proști. Adică dacă își actualizează prețurile după supermarket și mai plusează, pentru că tot ce fac ei e „eco”, chiar ne jignesc. În sătucul cu piață la drum de pe drumul european 58, mai ieri, kilogramul de mere destul de modeste era 4 lei, când la marketuri erau mere cu 2 lei, superbe, zemoase. Nu zicem nimic de pălincile eco, neetichetate, timbrate etc. Dar încercați varianta respectului reciproc, să vedeți ce surprize plăcute veți avea!!!