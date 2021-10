Lăpușul Tg. Lăpuș, primul pas greșit

CSM Sighetu Marmației a rămas cu procentaj maxim și după etapa 4 a Ligii 4, dar și cu poarta intactă, după un nou succes în Seria Nord, 10-0 cu Iza Dragomirești. În cealaltă serie, Lăpușul Tg. Lăpuș a făcut primul pas greșit și a căzut pe locul 3, Seria Sud fiind condusă de Gloria Tăuții Măgherăuș și FC Suciu de Sus.

În Liga 5, prima poziție în cele două serii le revine celor de la Viitorul Gârdani și CS Unirea Săsar.

• Liga 4, Seria Nord, etapa 4

CSM Sighetu Marmației – Iza Dragomirești 10-0; AS Remeți – Salina Ocna Șugatag 2-3; Recolta Săliștea de Sus – Avântul Bârsana 3-0; Zorile Moisei – Bradul Vișeu de Sus 1-4; CSO Borșa – Metalul Bogdan Vodă 7-2. Clasamentul: 1. CSM Sighetu Marmației – 12 p (33-0); 2. Bradul Vișeu de Sus – 10 p (14-2); 3. Salina Ocna Șugatag – 10 p (15-8); 4. Zorile Moisei – 9 p (22-8); 5. Recolta Săliștea de Sus – 9 p (10-6); 6. Avântul Bârsana – 3 p (9-12); 7. AS Remeți – 3 p (5-18); 8. CSO Borșa – 3 p (10-24); 9. Metalul Bogdan Vodă – 0 p (4-21); 10. Iza Dragomirești – 0 p (4-27).

• Liga 4, Seria Sud, etapa 4

Viitorul Ulmeni – CSO Minerul Baia Sprie 0-2; Rapid Satu Nou de Sus – AS Carmen Satulung 5-0; Bradul Groșii Țibleșului – Gloria Tăuții Măgherăuș 1-4; ASCF Lăpuș R – FC Suciu de Sus 0-2; CS Fărcașa – FC Lăpușul Târgu Lăpuș 0-0; Unirea Șișești – CS Seini 8-1. Clasamentul: 1. Gloria Tăuții Măgherăuș – 12 p (18-4); 2. FC Suciu de Sus – 12 p (12-6); 3. Lăpușul Tg. Lăpuș – 10 p (16-0); 4. Minerul Baia Sprie – 10 p (14-2); 5. ASCF Lăpuș R – 6 p (5-8); 6. Rapid Satu Nou de Sus – 6 p (9-15); 7. Unirea Șișești – 4 p (13-9); 8. Bradul Groșii Țibleșului – 3 p (6-12); 9. CS Seini – 3 p (8-16); 10. CS Fărcașa – 2p (5-8); 11. AS Carmen Satulung – 1 p (2-10); 12. Viitorul Ulmeni – 0p (2-20).

• Liga 5, Seria 1, etapa 4

Progresul Dumbrăvița – Gloria Culcea 0-2; Viitorul Gârdani – Speranța Cernești 4-3; Dinamic Groși – Fulgerul Lăschia 3-0; Gloria Chechiș – Viitorul Copalnic Mănăștur 3-2. Clasamentul: 1. Viitorul Gârdani – 10 p (13-5); 2. Dinamic Groși – 8 p (16-7); 3. Gloria Culcea – 7 p (14-9); 4. Fulgerul Lăschia – 6 p (6-7); 5. Viitorul Copalnic Mănăștur – 6 p (13-17); 6. Gloria Chechiș – 6 p (7-13); 7. Speranța Cernești – 3 p (13-13); 8. Progresul Dumbrăvița – 0 p (2-13).

• Liga 5, Seria 2, etapa 4

AS Mireșu Mare – Gloria Sălsig 1-3; Cetate Remetea Chioarului – CS Unirea Săsar 1-9; Măgura Coaș – AS Fotbal 2021 Ulmeni 2-1; Speranța Fersig – ACS Satu Nou de Jos 3-11; PHP Iadăra stă. Clasamentul: 1. CS Unirea Săsar – 12 p (28-3); 2. Gloria Sălsig – 9 p (25-4); 3. PHP Iadăra – 7 p (14-3); 4. Măgura Coaș – 7 p (11-4); 5. AS Fotbal 2021 Ulmeni – 6 p (14-6); 6. ACS Satu Nou de Jos – 3 p (14-10); 7. AS Mireșu Mare – 3 p (7-16); 8. Cetate Remetea Chioarului – 0 p (4-29); 9. Speranța Fersig – 0 p (4-46).