Andrei Caras, model și pe timp de pandemie

Modelul internațional Andrei Caras, absolvent al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, a revenit de câteva luni acasă după ce, în ultimul an și jumătate, a experimentat pandemia nu doar din punct de vedere personal, cât și profesional. Ceea ce l-a determinat să se întoarcă în țară a fost criza generată de situația sanitară dezastruoasă pe care India a traversat-o în primăvara acestui an în lupta cu noul coronavirus.

• Campanie pentru Amazon

Anul trecut, în momentul declarării pandemiei la nivel mondial și instituirii primului lock­down, Andrei se afla în Asia, mai exact în India. Întregul context a fost și pentru el unul șocant și a urmat o perioadă de aproximativ șase luni în care, la fel ca multe alte industrii, și cea a modei a stagnat. „După ce și-a revenit puțin situația, am reînceput activitatea și am hotărât să rămân, să îmi extind contractul și, astfel, să recuperez perioada pierdută. În mare parte, am lucrat pentru firmele locale, pentru designeri locali renumiți și pentru firmele care lucrează pentru Asia, cum ar fi: Charles&Keith (aici am pozat pentru genți), Koovs și chiar Amazon (am pozat pentru interfața site-ului și pentru haine postate spre vânzare aici). Pe scurt, am avut shootinguri, prezentări de modă, campanii”, povestește tânărul model.

• India – China – India

Ulterior, Andrei a ajuns și în China, dar dat fiind contextul epidemiologic, a stat acolo destul de puțin. „Acolo situația a fost și mai dificilă pentru că mulți dintre clienți nu prea lucrau cu modele abia venite, ci doar cu cele care erau de mult timp în China. Din cauza pandemiei, chiar dacă stăteai în carantină, chinezii te considerau oarecum un pericol”, explică Andrei care a preferat să revină în India pentru a-și continua activitatea. Totuși, întreaga situație păru a reveni la normal, când în primăvara acestui an, India a început să se confrunte cu un nou val al pandemiei, unul care a declanșat o criză sanitară fără precedent în această țară. „În primăvara acestui an, pandemia a adus un noul val de infectări în India. Deși eram afectat psihic, am rămas, însă cel de-al doilea lockdown național a fost tare dureros. În primul rând, pentru că am rămas închis, din nou, în casă. Așa a apărut depresia, deși acolo unde locuiam cu toate modelele – din Serbia, România, Brazilia, Slovacia, Argentina, Columbia, Franța, Germania – într-un complex, atmosfera era plăcută. Duplexul avea terasă unde puteam ieși, în complex aveam propriul supermarket. Dar gândul că nu ne mișcam, nu lucram, nu evoluam era copleșitor”, arată tânărul.

• „Valul din primăvară a fost un dezastru pentru India”

Nici complexul în care locuiau modelele nu a fost ocolit de această boală, iar în urma unei petreceri mai mulți tineri s-au infectat, printre care s-a aflat și Andrei. A făcut o formă ușoară, cu simptome ce au trecut rapid. Însă, contextul produs de valul de infectări din primăvară a fost unul apăsător. „Valul din primăvară a fost un dezastru pentru India. Dar să vă exemplific puțin: la ei e foarte mare discrepanța între păturile sociale, sunt cei foarte săraci și cei foarte bogați. Iar acum vă dau exemplul mamei unui prieten din India: era internată în spital, cu butelie de oxigen, dar pentru că era din pătura săracă poliția a venit și i-a luat butelia pentru a o duce cuiva bogat. Acolo, cei bogați au legături peste tot, iar poliția face ce spun aceștia. Ulterior, cei care rămâneau fără butelii de oxigen mureau. În plus, în spitalele de stat nu sunt condiții, doar în cele private. Sincer vă spun, ce e în România e lux, făcând o comparație cu India”, punctează Andrei.

• „Efectiv, se lăsa un nor de fum peste New Delhi”

Întregul răspuns al autorităților la criza sanitară a fost peste putința tânărului de a înțelege. „Acolo, oamenii decedați se incinerează și pentru că, la un moment dat, nu mai aveau loc, pentru că erau foarte mulți morți, autoritățile îi incinerau în spații publice, gen parcuri. Ieșeam pe balcon și, efectiv, se lăsa un nor de fum peste oraș – și eram chiar în capitală, în New Delhi. Atunci am decis să vin acasă. Spre norocul meu, am prins imediat un zbor și m-am întors”, povestește tânărul model. În ciuda celor întâmplate, Andrei mărturisește că meseria de model este una profitabilă, iar economiile din anii trecuți l-au ajutat, din punct de vedere financiar, să treacă cu bine și peste incertitudinile pandemiei. „Pot spune că e o meserie profitabilă. În general, pe lună, un model poate câștiga 4-6 mii de euro. Din acești bani, după ce se scad toate cheltuielile (cazare, mâncare, șofer, bilete avion, comisioane etc.) modelele rămân cu o sumă bună”, mai spune Andrei.

• Cu gândul la State și la Hollywood

Odată cu revenirea acasă, Andrei a profitat de timpul liber pentru a se relaxa, a uita de perioada petrecută în India, dar și pentru a-și face planuri pentru viitor. „Îmi doresc să ajung în Statele Unite ale Americii (chiar am programare în octombrie pentru a obține viza), poate chiar la Hollywood. Vreau să încerc piața de acolo pentru că sunt de părere că mă potrivesc. Am 30 de ani, dar eu lucrez ca model comercial, ceea ce îmi poate asigura contracte și la 50 de ani, fiind un job în care se caută bărbați expresivi, indiferent de vârstă, pentru shootinguri, campanii la ceasuri, parfumuri, mașini etc. Așa că încerc să am grijă de mine, să mănânc sănătos, să fac sport”, concluzionează Andrei.