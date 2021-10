Două perechi ale Galactic Dance, în finala CN

În perioada 16-17 octombrie, Piatra Neamț a fost gazda celui mai complex concurs de dans sportiv și anume Campionatul Național de 10 Dansuri și Romanian Dance Festival, concurs de ranking în dansul sportiv.

Aproximativ 200 de perechi s-au înscris în această competiție, concurând pentru titlul de campion al tuturor celor 10 stiluri de dans!

Baia Mare a reușit sâmbătă seara o performanță deosebită, fiind prezentă în finala Campionatului Național de 10 Dansuri, cu două perechi de la Galactic Dance: Cristian Tiut – Teodora Trufan (locul 6 CN 10 Dansuri Tineret); Christian Barkoczi – Ștefana Prună (locul 7 CN 10 Dansuri Tineret).

De asemenea, în cadrul concursului de ranking Romanian Dance Festival, perechea galactică Gabriel Hegheduș – Anda Mureșan a ocupat locul 2 în finala categoriei Open Basic Latino Tineret și Adulți, în timp ce perechea mixtă Tomas Surduc (Shall we Dance) – Elisa Cucoșel s-a clasat pe locul 5 la clasa E 12-15 ani!

Competiția a fost un mare succes atât pentru clubul băimărean Galactic Dance, cât și pentru Municipiul Baia Mare, care a demonstrat că are dansatori compleți, dansatori ai ambelor secțiuni din dansul sportiv, dansatori care anul acesta fac parte din ”elita” dansului sportiv românesc!