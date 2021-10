CS Simared a încheiat sezonul la „Cupa Banatim”

Competiția de Kaiac-Canoe „Cupa Banatim” a încheiat sezonul competițional al acestei discipline sportive. Râul Bega a găzduit acest eveniment, care a reunit la start sportivi din Arad, Hunedoara, Timișoara și Baia Mare. Concursul a fost rezervat unei singure probe, cea de sprint pe distanța de 200 m.

Kaiaciștii de la CS Simared Baia Mare, antrenor Costel Bașa, nu au avut probleme în probele în care au fost angrenați, ei obișnuindu-ne cu titlurile de campioni din acest an. Așa se face că și la Timișoara sportivii Roli Kupaș, Bogdan Pânzaru, Tudor Deac, Rafael One și Luca Pop s-au clasat pe cea mai înaltă treaptă.

CS Simared s-a prezentat la Timișoara și cu kaiaciste, sportive care până acum nu au mai participat în nicio competiție. Mara Ardelean și Sara Hajtajer au concurat în probele de Kaiac 1 și Kaiac 2. În proba de Kaiac 1, Sara Hajtajer a cucerit argintul, iar Mara Ardelean s-a clasat pe locul IV. În proba de Kaiac 2, Mara + Sara au luat argintul, fiind învinse de sportive care au mai concurat și la naționale, dar au și învins kaiaciste care au mai avut la activ competiții. În proba de dublu mixt, Mara Ardelean + Bogdan Pânzaru au obținut argintul într-o probă cu 6 ambarcațiuni la start. Așadar, fetele de la CS Simared au trecut cu brio primul lor examen, dovedind că au calități deosebite pentru practicarea acestui sport, iar la anul le vom vedea pe podium și la naționale.

Dacă la echipa de club nu vor mai fi angrenați în nicio competiție în acest an, Roli Kupaș și Bogdan Pânzaru au în schimb o convocare la lotul național de juniori, lot care are în agendă o acțiune începând cu 8 noiembrie.

Ca o concluzie, anul 2021 a fost pentru CS Simared Baia Mare unul fructuos, toți componenții reușind să urce pe prima treaptă a podiumului la campionatele naționale.