În primele 9 luni, 19.995 de sancțiuni aplicate conducătorilor auto

În perioada ianuarie-septembrie 2021, polițiștii rutieri au constatat 388 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, fiind întocmite dosare penale în cazul persoanelor bănuite de comiterea faptelor și sunt continuate cercetările pentru tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate.

În primele 9 luni din 2021 au fost reținute 3.755 permise de conducere, din care 1.851 pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h, au fost retrase 100 plăcuțe de înmatriculare și 678 certificate de înmatriculare.

Din totalul de 20.471 de sancțiuni contravenționale, aplicate în perioada ianuarie-septembrie 2021, 19.995 au fost aplicate conducătorilor auto.

Accident rutier între Șomcuta Mare și Satulung

– unul dintre șoferi se afla sub influența alcoolului –

Marți seara, la ora 22.37, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați că între localită­țile Șomcuta Mare și Satulung, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto este posibil să fie sub influența alcoolului.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, de 45 de ani, din Baia Mare, a condus un autoturism dinspre Baia Mare înspre Dej, iar între localitățile Șomcuta Mare și Satulung a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 57 de ani, din Bistrița-Năsăud.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind „zero” în cazul șoferului de 57 de ani și 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de 45 de ani, fiindu-le recoltate mostre biologice de sânge.

În cauză, se efectuează cercetări pentru conducere sub influența alcoolului.