Spectacol aniversar al “generaţiei de aur” a ansamblurilor folclorice

Maestrul coregraf, Grigore Simionca, printre participanţi

Casa de cultură a Sindicatelor din Bistrița, precum și Ansamblul Folcloric „Codrișorul”, care activează în cadrul instituției, au sărbătorit luna aceasta 52 de ani de activitate culturală.

În cinstea acestui eveniment, în data de 17 octombrie, la Complexul Muzeal din Bistrița, a avut loc un spectacol aniversar extraordinar. Pe lângă ansamblurile din zonă, autorități și oameni de cultură ai locului, la sărbătoare a participat și actorul Dorel Vișan, iar din Maramureș a fost invitat maestrul coregraf, Grigore Simionca, din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, împreună cu o parte din membrii Ansamblului folcloric „Tulnicul” al Casei de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare.

„Am ținut mult să particip la această sărbătoare aniversară a ansamblului «Codrișorul», să mă bucur de reîntâlnirea cu foștii colegi, să dansăm împreună după 36 de ani, deoarece timp de aproape un deceniu (1978-1986), am fost membru dansator al acestui colectiv, cu care am obținut numeroase diplome, premii și distincții. Dintre toate aceste premii, l-aș aminti pe unul fabulos, cel mai mare și mai râvnit trofeu mondial din folclor și anume «Colierul de aur», câș­tigat, în anul 1985 la Dijon – Franța. Sunt mândru și onorat că am făcut parte din delegația «generației de aur», cum a numit-o marele om de cultură bistrițean, Dorel Cosma, directorul instituției la acea vreme, că am avut șansa să aud intonându-se imnul și să privesc tricolorul României cum urcă pe cea mai înaltă treaptă a catargului”, a spus maestrul coregraf, Grigore Simionca.