Doi maramureşeni îşi caută jumătatea în emisiunea „Mireasa”, sezonul 4

Petrică Ioan Nemeș este unul dintre concurenții de la Mireasa, sezonul 4. El speră să își găsească dragostea în cadrul emisiunii de la Antena 1. Tânărul are 25 de ani și este din comuna Călinești, județul Maramureș, dar locuiește în prezent în Baia Mare. În emisiune, Petrică pare să îşi fi găsit jumătatea, însă aleasa nu e pe placul mamei sale. În actualul sezon al emisiunii televizate apare şi băimăreanca Raluca Făt. Concurenta a precizat că îşi doreşte ca viitorul său mire să fie „un bărbat fidel care să nu o mintă și să o respecte”.

Petrică Nemeş, la un pas de a-şi găsi Mireasa

„Încă de mic copil am fost atras de biserică. De la 16 ani m-am angajat ca și cântăreț la biserică. După care am continuat studiile la Baia Mare. Am terminat Teologia, am terminat și masteratul. Eu mă gândesc chiar să devin preot. Acum nu știu dacă o să găsesc persoana potrivită care să-mi fie alături”, a declarat Petrică Ioan Nemeș, potrivit site-ului dedicat emisiunii „Mireasa”. La emisiune, tânărul a venit pentru a avea parte de o experiență nouă, dar mai ales pentru a-și găsi sufletul pereche. Cu toate acestea, tânărul nu crede că se va însura la Mireasa. „Fata ideală pentru mine trebuie să fie, în primul rând, frumoasă, să fie o fată credincioasă, gospodină, să poată să mă înțeleagă, să îmi fie alături, să ne completăm unul pe altul”, a spus Petrică de la Mireasa, sezonul 4. Deocamdată, Petrică pare să fi fost cucerit de Ela „Cât timp m-am rugat eu să-mi scoată Dumnezeu în cale o fată care să mă merite și pe care să o merit”, i-a mărturisit Petrică tinerei care îi împărtăşeşte sentimentele.

Raluca Făt în căutări

În actualul sezon poate fi urmărită şi evoluţia băimărencei Raluca Făt. Concurenta a mărturisit „că o interesează sufletul la un bărbat, aspectul fizic nu prea”.

”Mă numesc Raluca, am 23 de ani și sunt din Baia Mare. Sunt o fată sensibilă, calmă și înțelegătoare. Am suferit destul în dragoste, iar acum mi-aș dori o relație de lungă durată cu un băiat sufletist. Pentru mine, iubirea are culoarea roșie a pasiunii mistuitoare”, a spus Raluca în prezentarea sa. Tânăra a mai povestit cu lacrimi în ochi despre faptul că a avut o copilărie tristă în care a avut de trecut peste divorțul părinților și boala tatălui său. ”Părinții mei sunt divorțați. Am rămas cu tata, a fost foarte greu. Avea cancer, mama știa, dar nu se mai înțelegeau”, a povestit ea, precizând că la vârsta de 11 ani a ales să rămână cu tatăl ei pentru că voia ca cineva să aibă grijă de el. Deocamdată, Raluca nu pare să-şi fi găsit jumătatea. Show-ul matrimonial Mireasa, sezonul 4, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:45.