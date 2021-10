Piesă în limba rusă, lansată de Paula Seling

Paula Seling a lansat „Postoi”, prima sa piesă în limba rusă. Melodia beneficiază de un videoclip.

„De ce Rusă? Pentru că mi se pare o limbă dulce, caldă și expresivă. Pentru că are o fremătare și un mod de exprimare ce se potrivesc felului meu de a simți în muzică. Pentru că, de copil, am avut o admirație profundă pentru cultura rusă. Și pentru că piesa, după ce am scris-o, i-am dat-o bunului meu prieten Alexandru Gorgoș pentru orchestrație iar el a învelit-o în visuri și lumină până când a început să îmi sune de pe altă planetă. Așa că m-am adresat minunatei Radmila Popovici care a scris superbele versuri și a stat cu «biciul» pe mine să iasă cât mai elegant și mai corect, fără să se piardă accentul drăgălaș (zice ea) românesc. Are piesa asta niște emoții pe care nu le au alte piese. Spuneți voi de ce, că eu nu știu…Așa am simțit și eu, cântând-o, așa o fi…”, a scris Paula Seling pe pagina sa de socializare. Paula Seling şi-a propus să lanseze piesa şi în limba română, dar pe versurile lui Dinu Olăraşu.