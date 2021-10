Certificat naţional de calitate pentru proiectele Liceului din Baia Sprie

Elevii şi profesorii Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie au fost implicaţi în trei proiecte derulate prin platforma eTwinning, toate primind Certificatul naţional de calitate după finalizarea procesului de evaluare care a avut loc în luna octombrie a acestui an.

Primul proiect, “A clean environment, a healthy life!”, a fost derulat cu implicarea profesorilor şi elevilor din România, Turcia, Republica Moldova, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Lituania, Polonia, Grecia, Italia, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Serbia, Georgia, Slovacia, Franţa şi Tunisia. Acesta a vizat realizarea unor activităţi cu caracter transdisciplinar, care să conducă la formarea unor deprinderi pozitive şi a unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător. Au fost implicaţi elevi din clasele a VI-a A şi a VI-a B, iar proiectul a fost coordonat de către prof. doc. Adina Udrescu. Al doilea proiect premiat, “If you can dream it, you can do it”, a implicat elevii clasei a VII-a A şi a fost coordonat de către prof. Iolanda Sztrelenczuk. Partenerii internaţionali, profesori şi elevi din şcoli din Turcia şi Spania, au discutat despre modalităţile personale şi acţiunile locale cu privire la reciclare şi protejarea mediului înconjurător, au analizat aspectele importante cu privire la colectarea selectivă şi conceptul de economie circulară. Profesoarele Mihaela Smiedt şi Marcela Vava au îndrumat elevii în realizarea materialelor prezentate şi a materialelor încărcate în platforma eTwinning dedicată acestui proiect. Al treilea proiect premiat, “Game-Based Learning for Development of Problem-Solving Skills”, coordonat de către prof. Iolanda Sztrelenczuk şi prof. Ancuţa Tirean, a fost dedicat elevilor de liceu. Componenta eTwinning a acestui proiect Erasmus+, derulat în parteneriat cu şcoli şi organizaţii din Polonia, Slovenia, Portugalia, Bulgaria şi Turcia, a oferit tinerilor posibilitatea de a discuta despre eficienţa jocurilor tradiţionale şi a jocurilor online în ceea ce priveşte dezvoltarea gândirii critice şi a abilităţii de rezolvare de probleme. ”Certificatele de calitate eTwinning se acordă cadrelor didactice care au coordonat proiecte eTwinning excelente. Acestea indică faptul că proiectul a atins un anumit standard naţional şi european. Proiectele sunt evaluate pe baza a cinci criterii: colaborarea dintre şcolile partenere, utilizarea TIC, inovarea pedagogică, integrarea curriculară şi rezultatele şi diseminarea proiectului”, explică prof. Iolanda Sztrelenczuk. Toţi elevii au primit certificatele eTwinning în cadrul evenimentelor organizate de către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie cu ocazia Erasmus Days 2021.