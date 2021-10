Propunere inedită a liderului deputaților UDMR: armistițiu între partide de șase luni

Liderul deputaților UDMR Csoma Botond spune că cea mai fezabilă ar fi refacerea unei majorități parlamentare cu USR și propune un armistițiu între partide pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, spune că Uniunea își dorește ca România să aibă foarte rapid un Guvern cu puteri depline. „Asta se poate întâmpla dacă actorii politici vor renunța

puțin la orgoliile personale și încheiem un armistițiu politic, să zicem, nu știu, pe șase luni și reușim să ajungem la un compromis, să se formeze o majoritate parlamentară cât mai repede”, a spus Csoma Botond, la RFI.

Întrebat de ce doar pe șase luni, liderul deputaților UDMR a răspuns: „Pe șase luni, să trecem acest hop în fața căruia se află țara, cu criza sanitară, criza la prețurile de la energie, multe chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. OK, dacă reușim să găsim o majoritate parlamentară care poate să funcționeze pe mai mult timp, bine, nu trebuie după șase luni să doborâm iar Guvernul, dar eu am spus cel puțin, atunci revin și corectez, cel puțin pe șase luni să avem un armistițiu și să lucrăm pentru cetățeni”.

Csoma Botond și-ar dori refacerea coaliției PNL-USR-UDMR.

„Cea mai fezabilă, dacă vorbim de o majoritate stabilă, care să nu fie numai pe șase luni, să spun așa, eu cred că fezabil ar fi cu USR-ul să refacem o majoritate parlamentară”, a mai spus liderul deputaților UDMR.

Acesta a precizat că deși este „curios” să fie un militar în fruntea Guvernului, UDMR va colabora cu Nicolae Ciucă.

„Noi am spus că în timp de pace totuși e destul de curios să avem un militar. Nu avem o problemă personală cu domnul Ciucă. Eu nu prea am văzut în ultimii 30-40 de ani, mai ales în UE, ca un fost militar, un militar în rezervă să conducă un Guvern sau să fie șef de stat, dar sigur, având această situație mai specială, când trebuie să găsim o soluție, noi am spus că putem accepta acest lucru. Nu ne bucurăm de faptul că a fost ales chiar un militar în rezervă, dar putem colabora cu domnul Ciucă”, a mai spus Csoma Botond.​

(sursa: Mediafax)