Două licee din Sighet, dotate cu echipamente moderne

Municipiul Sighetu Marmației derulează, în calitate de partener, proiectul ”STEM Educație în Școlile Vocaționale și Profesionale”, finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului – crearea condițiilor pentru elevii școlilor profesionale și vocaționale implicate, în scopul dobândirii abilită­ților cerute pe piața muncii, prin modernizarea echipamentelor/ creșterea competențelor elevilor și profesorilor din școlile implicate și predarea unor abilități de viață prin activitățile oferite în proiect – au fost achiziționate diverse echi­pamente pentru instituțiile de învățământ din Sighetu Marmației implicate în proiect: Liceul Tehnologic ”Marmația” și Liceul Pedagogic ”Taras Sevcenko”. Astfel, pentru Liceul Tehnologic ”Marmația”, au fost achiziționate truse didactice pentru atelierul de mecatronică, 11 laptopuri, imprimantă 3D, echipamente de robotică, tablă interactivă, aparat foto digital. Pentru Liceul Pedagogic ”Taras Sevcenko”, au fost achiziționate echipamente IT (22 laptopuri, proiector digital, imprimantă color, tablă interactivă etc.), truse didactice (trusă laborator biologie cu microscop digital, trusă de ustensile pentru fiziologia plantelor etc.), echipament multifuncțional, aparat foto digital. Proiectul încurajează utilizarea educației STEM prin dezvoltarea competențelor non-cognitive, incluzând o serie de abilități, obiceiuri și atitudini care facilitează buna func­ționare în școală, muncă și în viață. Valoarea totală a proiectului este de 332.979,80 euro.