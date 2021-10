Antrenamente (vocale) HOLISTICE cu Daniel Făt

Maramureşeanul Daniel Făt vă invită să participaţi în această perioadă la ateliere creative online individuale, interactive.

Numite Ateliere Holistice, acestea se adresează oricărei persoane care doreşte să înveţe actorie, canto, chitară, vorbirea în public. Daniel Făt este licenţiat în arta actorului şi are un master în Music Hall. Are o experiență de peste 20 ani, în teatru, televiziune, radio și spectacole diverse de teatru sau muzică, 6 albume muzicale, lansate oficial. „La începuturile «pandaliei», în lipsa spectacolelor și a evenimentelor live, am ales să-mi direcționez atenția spre predarea online, deși există în general păreri pro și contra. Există într-adevăr avantaje și dezavantaje, dar care gestionate corect și proporțional, pot fi soluționate prin comunicare eficientă”, a mărturisit Daniel Făt. Deja se observă rezultatele în rândul cursanţilor de la aceste ateliere. „Mă bucur să vă împăr­tă­șesc faptul că antrenamentele online de dicție, actorie, canto, chitară, vorbire, public speaking, dau roade frumoase, toți elevii fac progrese mai mari sau mai mici, dar observabile și cuantificabile de către oricine, chiar și de către cei care nu știu că ei fac astfel de ore. Toți primesc aprecieri de la cei din jur, de genul: vorbești mai clar, cânți mai bine, ești mai vesel și încrezător în ultima vreme etc. Deci orele au efecte secundare benefice în dezvoltarea personală a fiecăruia și cu satisfacții nebănuite inițial… Elevii cu care lucrez, între 6-60 ani, m-au ajutat foarte mult și mi-au dat provocări și teme faine, iar pentru asta le sunt recunoscător. Abordez metode adaptate la unicitatea și necesitățile fiecăruia, iar prin asta ne lărgim orizonturile reciproc, spre a evolua împreună”, a explicat Daniel Făt. El a mai concluzionat că „factorii psihologici și spirituali contează atât de mult, pentru că prin muzică și psihodramă se deblochează și limpezesc aspecte și răni vechi, sau se înlătură efectele traumelor trecutului”. Cei interesaţi de atelierele holistice sunt îndemnaţi să îl contecteze pe Daniel Făt prin intermediul paginii sale de socializare.