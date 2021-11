ASSOC, în finala Premiilor Europene pentru Servicii Sociale

Asociația concurează într-o companie onorabilă, alături de alte 6 organizații și instituții europene selectate în categoria Collaborative Practice (Practici de colaborare).

Pe lângă opinia juriului specializat, ceea ce va face diferența vor fi voturile publicului. Ca și în alte momente în care ASSOC a demonstrat că unde mulți oameni își unesc forțele, lucruri mărețe se întâmplă, acum ASSOC se bazează iar pe comunitate, pe fiecare persoană care îi va acorda un vot la acest concurs.

Link vot online: https://essa2021.digitalvoting.be/register

Secțiunea la care concurează este:

1. Collaborative Prac­tice Award Nominees

2. Support for vulnerable people in the context of Covid-19 pandemic.

Fiind un proiect național, care a presupus eforturi mari de echipă, peste 1.000 de asistenți sociali implicați și peste 100.000 de persoane cu dizabilități și vârstnici sprijiniți – proiectul a fost nominalizat la ESSA – European Social Services Awards (Premiile Europene pentru Servicii de Asistență Socială). În cadrul acestei premieri, sunt reunite cele mai inovatoare, cu un impact major asupra societății proiecte sociale la nivel european.

În contextul pandemiei Covid 19, ASSOC a fost prezentă pentru a sprijini persoanele aflate în nevoie, fie prin furnizarea de alimente și alte materiale, fie prin suport emoțional și psihic. Aceste acțiuni au fost posibile prin Unitatea Mobilă de Asistență Socială România. În acest sens s-a deschis un call center care preia solicitările persoanelor vulnerabile și să le transmită în teritoriu asistenților sociali din primării și ONG-urilor dedicate, iar 1.000 de asistenți sociali au vizitat peste 100.000 de români în situație de risc, oferindu-le consiliere, produse de igienă și protecție.

Pentru ASSOC ar fi al doilea premiu ESSA – European Social Services Awards – un prim titlu fiind obținut de către echipa proiectului “Traisarel Demno Anda Cheud” în anul 2019, când organizația a fost răsplătită pentru munca depusă în comunitatea de romi din satul sălăjean Cheud.