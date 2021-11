CIL Sighet și Minaur în play-off, CSȘ 2 merge în play-out

S-a terminat prima fază a Campionatului Național de Juniori Under 19 și 17, fază care a avut planificat un singur tur. Trei echipe din Maramureș s-au regăsit în cele două competiții, CIL Sighetu Marmației, CS Minaur Baia Mare și CSȘ 2 Baia Mare, două dintre ele calificându-se în faza de play-off, iar cealaltă în play-out.

În play-off au mers echipele clasate pe primele șase locuri, și cum CIL Sighetu Marmației și CS Minaur Baia Mare s-au situat pe locuri eligibile, vor avea dreptul să evolueze împotriva celor mai bune formații din Seria 8, atât la U19, cât și U17. Sighetenii au încheiat pe poziția 1 la Under 19, respectiv locul 3 la Under 17, în timp ce băimărenii s-au clasat pe locul 3 la U19 și au obținut calificarea in extremis la U17, de pe poziția 6, în detrimentul celor de la CSȘ 2, aceștia din urmă plasându-se pe locul 10 la U19, respectiv poziția 7 la U17.

Atât în play-off, cât și în play-out echipele vor porni la egalitate perfectă, fără niciun punct, context în care CIL Sighet și Minaur se pot gândi la accederea în faza următoare, cea a optimilor, unde se califică primele două clasate de la fiecare categorie. Sistemul de desfășurare în această fază e tur-retur, fiecare echipă urmând să dispute un număr de 10 etape.

Sâmbătă și duminică este planificată prima etapă din play-off și play-out. La Under 19, CS Minaur va evolua cu LPS Tg. Mureș (sâmbătă), iar CIL Sighet împotriva LPS-ului din Bistrița (duminică), ambele combatante urmând să joace acasă începând cu ora 12.00. În play-out, CSȘ 2 se va deplasa duminică la Unirea Dej, partidă care va debuta la ora 12.00. În play-off-ul Under 17, adversarii băimărenilor, respectiv ai sighetenilor vor fi aceiași, Tg. Mureș și Bistrița, însă partidele de la această categorie se vor desfășura de la ora 14.00. Același lucru este valabil și pentru CSȘ 2 în cadrul categoriei U17, însă în play-out.