Știința, promovată în școli

În perioada 10-26 noiembrie, Comisia Europeană va organiza evenimentul anual „Science is wonderful”, anunță Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Acesta are drept scop promovarea științei în școlile din Europa. Cercetători din diferite domenii vor interacționa online, în 24 de limbi europene, cu elevii și profesorii acestora, pentru a-i inspira și a-i familiariza cu universul științei. Informații suplimentare și formularul de înscriere pentru școli sunt disponibile la adresa: https://scienceiswonderful.eu/ro. Începând cu 10 noiembrie, va fi accesibilă și secțiunea „Science is Wonderful! Digital”, care va include resurse didactice, jocuri și videoclipuri pregătite de oameni de știință pentru a susține activitatea de predare.