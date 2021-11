Două expoziţii, un singur artist: Dragoş Dorul

Holul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare a fost “împodobit” cu lucrările de artă realizate de artistul plastic, Dragoş Dorul. Astfel, cititorii care ajung în instituţie îşi pot bucura privirea încă de la intrare.

Dragoş Dorul este deja la a doua expoziţie în decurs de doar o lună. Nici nu a terminat bine de strâns tablourile de la primul său eveniment că a şi început panotarea lucrărilor din cadrul celei de-a doua expoziţii. De inspiraţie nu duce lipsă, timp liber are din belşug, aşa că artistul ar fi vrut să pregătească şi o a treia expoziţie, însă deo­camdată se mulţumeşte cu cele două acţiuni prin care a dorit să pună în valoare frumosul din jur. Între timp, se ocupă şi de “Chipurile timpului” din Deseşti.

“Am încercat să rezonez cu privitorul de frumos”

Prima expoziţie a lui Dragoş Dorul a cuprins 47 de lucrări, “rodul pandemiei”. Pentru că a fost obligat să stea mai mult în izolare din cauza restricţiilor, artistul şi-a direcţionat forţele creatoare înspre folosul artei. Aşa au rezultat tablourile care au avut ca temă natura statică, dar şi multitudinea de flori. “Am expus multă peisagistică. A predominat culoarea. M-a interesat să existe elementul viu, de rezonanţă, care să îmi confere mie starea spirituală. Nu am mers pe prejudecăţi artistice. Mi-am creat un stil şi am clădit cărămidă cu cărămidă. Am încercat să rezonez cu privitorul de frumos, nu am ţinut la o meteahnă artistică, la o obsesie artistică. Am vrut să aduc mai multă culoare în viaţa aceasta cenuşie”, a subliniat artistul. În cea de-a doua expoziţie, Dragoş Dorul a schimbat puţin registrul artistic. De data aceasta din cele 37 de tablouri expuse, 20 de lucrări sunt în acuarelă. E vorba despre lucrări compoziţionale, despre tablouri ce arată peisajele citadine din Baia Mare. Expoziţia “A doua primăvară” poate fi admirată până în 13 noiembrie în Holul Mare al Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare. Dragoş Dorul ar fi vrut să organizeze şi o a treia expoziţie, în care pictura să se îmbine cu poezia şi muzica simfonică, dar deocamdată a renunţat la acest plan.

Chipurile timpului… din Deseşti

Între timp, artistul, ca fiu al satului Deseşti, obişnuieşte să bucure sufletele deseştenilor cu fotografiile ce ilustrează chiar chipurile oamenilor din zonă. “Am copilărit acolo, bunicul a fost preot în Deseşti. Am ţinut neapărat să îmi prezint recunoştinţa faţă de comunitatea din Deseşti. Trec Gutâiul în fiecare duminică, de vreo trei ani şi merg la Biserică. Îmi expun lucrările pe pereţii exteriori ai bisericii. În fiecare săptămână sunt 10 copii şi 10 bătrâni. Chipuri de deseşteni. Titlul expoziţiei e: chipurile timpului. Am mii de fotografii. De 3 ani, dinainte de pandemie am ajuns să merg în fiecare duminică la Sfânta Liturghie şi îmi place să surprind chipurile celor din Deseşti”, a adăugat Dragoş Dorul. El mai spune că această perioadă mai gri, pandemia, l-a ajutat să creeze mai mult. Îi sfătuieşte pe oameni să se mai oprească din alergătura zilnică şi să se îndrepte spre frumos. “Artistul întotdeauna în izolare îşi creează opera. Acumulând din tarele societăţii acesteia nenorocite, el fuge în iatacul lui şi acolo distilează şi selectează şi încearcă să scoată din noroi nufărul. Îi sfătuiesc pe maramureşeni să facă tot posibilul să se îndrepte spre frumos. Frumosul va salva tot ce momentan e cădere. Să tindem spre ceva care să ne inunde sufletul, o liniştire estetică a spiritului, să scăpăm de goana aceasta care nu duce nicăieri. Să stăm 5 minute, să ne oprim şi să stăm să ne autoscanăm în ce priveşte năzuinţele noastre. La un moment dat ne oprim. Timpul ne-a luat-o înainte. Când eşti tânăr, zici că eşti nemuritor, dar şi nemurirea se plăteşte la un moment dat”, a concluzionat Dragoş Dorul.