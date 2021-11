Iaz de steril reciclat! Promenadă cu șarete pe iazul ecologizat de la Borșa!!

Mineritul a lăsat urme și răni adânci în natura Maramureșului. Iată de ce salutăm orice urmă de revenire la normalitate, așa cum a fost în cazul deltei cu lac, stuf și păsăret sălbatic de la Bozânta. La Borșa însă, la iazurile de decantare 1-2 de pe drumul spre Băile Borșa, s-a trecut la un alt nivel, locul a devenit o preerie și se fac plimbări cu șareta, doar indienii din tufe ce mai lipsesc!

“Merită să vedeți scena. Iazul a fost ecologizat, stabilizat, a crescut vegetație și arată de parcă ai fi în preeria americană”, ne spune primarul Borșei, Sorin Timiș, ba locul a devenit loc de promenadă pentru turiști, un borșean ce are cai a achiziționat și fel de fel de trăsuri, pentru plimbări. Locul în sine însă e unul fabulos. Ne aflăm pe drumul spre Baia Borșa, cu râul Țâșla la picioare, iar de jur împrejur vezi cele mai importante vârfuri din munții Rodnei și ai Maramureșului. “Din asfalt, am intrat pe drumul pe Valea Fătăciunii, nu înțeleg de ce i-au schimbat, pudici, numele. Acum e ba valea Florilor, ba a Fătului… Locului îi zice Valea Fătăciunii pentru că fiind pe versant sudic, aici veneau păstorii cu stânele, primăvara, aici fătau oile. Ce e rușinos în asta?”, ne spune montaniardul Ionică Pop, cu un drum ne și prezintă împrejurimile. “Avem în față vârful Pietrosul Rodnei, de 2303 metri, cel mai înalt vârf al Carpaților Orientali (de la vârful Omu-2507 până în Tatra, cu vârf de 2635 metri). Se văd bine cele trei căldări (din care una singură are lac glaciar). Zănoaga Iezerului, Zănoaga Mare și cea Mică. Spre stânga mergând, avem Șaua “La Cărți”, cu izvorul carstic Fântâna lui Rățăfoi, apoi Negoiasa Mică și Mare, plus Tarnița Bârsanului, de unde creasta principală a Rodnei merge spre vârful Laptelui și Anieș, dar se desprinde spre nord vârful Puzdrele. Ne apropiem și avem Valea Rea, apoi vârful Măgura, cu lacul cu același nume. Privind spre Baia Borșa, la confluența râurilor Țâșla cu Secu, avem peretele stâncos cu cruce Piatra Băiței. Ne apropiem, (suntem deja evident în Munții Maramureșului, cum am trecut cursul Vișeuțului), avem vârful Caprii, apoi spre nord avem vârfurile Murgu și Toroioaga, de 1930 de metri, cu Toroioaga Militară și Toroioaga Mineră. Plus vârful Stâna lui Vârtic, rezervație botanică pentru o garofiță rară, Nigritela Rubra. Aici în apropiere, avem trecerea prin Valea Fătăciunii spre Novăț și Valea Vaserului!”, încheie el. Întrebăm și o localnică, soție a paznicului de vânătoare, ce confirmă atât apariția acestor șarete pe haldă, cât și evoluția zonei, de la acces cu cizme de gumă prin noroaie și steril la drum auto decent spre case. Cei care au venit cu ideea sunt din Borșa – zona Valea Rea și fac plimbări cu șareta, la cerere, prin oraș, dar și pe iazul de decantare devenit preerie!