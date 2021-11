Poveste de toamnă romanţată

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a realizat an de an, în luna noiembrie, luna melancoliei, un eveniment elegant, de marcă, „Poveste de Toamnă”, dedicat tuturor sufletelor sensibile, îndrăgostite de… dragoste, prin romanță, un deosebit gen muzical românesc, vechi de aproape două secole. Anul acesta este pregătit un eveniment cultural de excepţie.

“Anul acesta construim un proiect cultural alături de TVR Cluj și TVR 3, de oameni profesioniști și mult îndrăgiți ai acestora, cum este Sergiu Vitalian Vaida. La ultima ediție, din anul 2019, am avut marea onoare de a-l avea alături de noi, ca parte a juriului festivalului de muzică pe marele compozitor Eugen Doga, ale cărui opere fac parte din patrimoniul universal UNESCO. Vă invităm să ne fiți alături și anul acesta cu aceste trăiri unice, în cadrul frumosului anotimp al toamnei, au anunţat reprezentanţii Ansamblului Folcloric Transilvania care vor reveni cu detalii despre eveniment.