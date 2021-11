Școlile, deschise în funcție de rata de vaccinare a personalului!

• doar două unități din județ au 100% personal vaccinat

• cea mai mică rată e de 14,28%

• angajații nevaccinați predomină în grădinițe și unitățile rurale

De luni, 8 noiembrie, cursurile vor fi reluate în format fizic în unitățile de învățământ cu rata de vaccinare a personalului de peste 60%. Toate celelalte unități vor face școală online. Măsura este valabilă atât la stat, cât și la privat.

• rată mare de vaccinare în majoritatea liceelor și colegiilor

Potrivit listei care relevă procentul personalului vaccinat în unitățile de învățământ din județ, transmisă joi de către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, doar două unități de în­vă­ță­mânt din Maramureș au rată de vaccinare de 100%. Este vorba de Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni, respectiv Școala Gimnazială Internațională Baia Mare. În general, rată de vaccinare ridicată regăsim la majoritatea liceelor și colegiilor din județ: Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (80,58%), Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare (77%), Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare (89,28%), Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare (78,66%), Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare (77,60%), Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (74%), Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației (81,81%), Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini (67,47%), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie (65,30%). Totodată, se vor redeschide și majoritatea școlilor din Baia Mare. Cele mai bune școli au și cele mai ridicate rate de vaccinare: Școala Gimnazială „Lucian Blaga” (74,69%), Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” (77,55%), Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (67,11%), Școala Gimnazială „George Coșbuc” (63,26%).

• foarte multe școli din mediul rural, în online

Surprinzător, în Maramureș, cele mai scăzute rate de vaccinare se află în rândul personalului care lucrează în unitățile de învățământ preșcolar, astfel că foarte multe grădinițe nu își vor deschide luni porțile, ci vor preda în online. Cea mai mică rată de vaccinare din județ regăsim la Grădinița „Genesis” din Săsar, doar 14,28%. Alte grădinițe care rămân închise pentru cursurile față în față: Grădinița „David” Moisei (25%), Grădinița „Tudor” Sighetu Marmației (20%), Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Baia Mare (25%). De asemenea, nu îndeplineau condiția de redeschidere nici: Liceul Pedagogic „Taras Sevcenko” Sighet (47,37%), Liceul Tehnologic „G. C. Moisil” Tg. Lăpuș (44,50%), Liceul Teoretic „I. Buteanu” Șomcuta Mare (44,40%). La fel, două școli mari din Baia Mare: Școala „Mihail Sadoveanu” (47,91%), Școala „Nicolae Bălcescu” (47,22%). De asemenea, se încadrează pentru online și multe școli din mediul rural, precum: Bășești, Botiza, Budești, Cernești, Desești, Moisei, Strâmtura Poienile de Sub Munte, Remetea Chioarului, Repedea, Ruscova etc.