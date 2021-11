Asfaltări „imposibile” în Vişeu de Sus

Autorităţile locale din Vişeu de Sus se laudă cu finalizarea asfaltărilor în Cartierul German, ba se fac extinderi ce au ajuns până sub deal.

„De exemplu, strada ce dă spre cimitirul ţipţerilor şi cel evreiesc era aproape impracticabilă, a necesitat zid de sprijin imens, dar acum arată impecabil. Peste tot, am făcut iniţial reţele de apă şi de canalizare, nu ne jucăm să spargem ulterior. Avem acum în lucru asfaltări în cartierul Fabrica de Pâine, aici am avut de furcă. Erau străzi de 1,5 metri lăţime, am dus muncă de convingere să lase din curţi, să facem străzi adevărate. La fel, am pus reţele de apă şi de canalizare, inclusiv pluvială. Acum asfaltăm, cu fonduri europene şi cofinanţare locală”, spune primarul Vasile Coman. Separat, din buget local, se lucrează pe strada Iza şi pe alte trei străzi. La fel, nu se fac asfaltări până nu sunt îngropate reţele de apă şi canalizare. De asemenea, nu s-au încheiat lucrările la străzile afectate de inun­daţiile din vară.