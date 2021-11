Microbiomul uman – Rolul probioticelor pentru adulți și copii

Microbiomul uman este format din trilioane de microorganisme care includ bacterii, ciuperci, protozoare, fungi și virusuri care colonizează pielea, nasul, sistemul digestiv, plămânii. La nivel intestinal, microbiomul se află în cantitatea cea mai mare, fiind cunoscut și sub denumirea de floră intestinală sau microbiotă și include cel puțin 1000 de specii diferite de bacterii dintre care o treime sunt comune la majoritatea oamenilor și două treimi sunt specifice fiecărui om.

Microbiota intestinală are un rol esențial în sănătatea organismului, deoarece participă la realizarea unor funcții importante, precum reglarea metabolismului și a echilibrului energetic, prevenirea proceselor inflamatorii, producția de vitamine, digestia alimentelor, întărirea sistemului imunitar, stimularea mișcărilor musculaturii intestinale pentru asigurarea tranzitului și reducerea simptomelor de disconfort și balonare.

O dietă inadecvată sau săracă în fibre, procesele inflamatorii, bolile autoimune care afectează intestinul, situațiile de stres și în special utilizarea prelungită a antibioticelor pot provoca alterarea sau dezechilibrul microorganismelor și poate apărea disbioza intestinală care se manifestă în principal prin tulburări de digestie, greață, vomă și erupții cutanate. Pentru refacerea florei intestinale se pot folosi prebiotice (alimente cu conținut de fibre solubile), probiotice sau simbiotice (rezultate din asocierea prebioticelor și probioticelor). La ora actuală, probioticele sunt cele mai utilizate preparate farmaceutice pentru refacerea florei intestinale și pentru a suplimenta necesarul în cazul unui dezechilibru.

Probioticele sunt așa-numitele bacterii bune, care se găsesc în mod natural în organismul nostru și care, atunci când sunt administrate în doze adecvate, determină un beneficiu terapeutic prin restabilirea echilibrului microbiotei. Probioticele se pot prezenta sub mai multe forme: alimente care pot conține în mod natural probiotice, alimente la care se adaugă probiotice în timpul procesului de fabricație și suplimente probiotice care conțin diferite concentrații din diferite tulpini microbiene, dintre care cele mai comune sunt cele care aparțin genurilor Lactobacillus și Bifidobacterium și o specie de fungi – Saccharomyces boulardii.

Principalele avantaje ale utilizării probioticelor se concentrează pe sprijinirea florei intestinale și îmbunătățirea sănătății microbiomului intestinal, restabilirea echilibrului microbiomului după o boală sau tratament, precum și pe sprijinirea sistemului imunitar.

Farmacist Dumitru Cauni, Dr. Călin Man