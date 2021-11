CSM Sighetu Marmației, campioană de toamnă în Seria Nord

• FC Suciu de Sus, primul eșec stagional •

CSM Sighetu Marmației este campioană de toamnă în Seria Nord a Ligii 4, după ce în ultima etapă a turului a învins în deplasare pe Zorile Moisei, și termină prima parte a stagiunii la patru puncte avans.

În Seria Sud lupta este mult mai crâncenă, primele patru clasate fiind departajate de numai două puncte după 9 etape. Runda 9 a planificat derby-ul Gloria Tăuții Măgherăuș – FC Suciu de Sus, oaspeții abordând partida din postura echipei ce acumulase maximum de puncte. Și existau premisele ca linia de clasament a celor de la FC Suciu de Sus să nu sufere modificări, oaspeții deținând la pauză un avantaj de două goluri. Mobilizarea jucătorilor de la Gloria Tăuții Măgherăuș în partea secundă a consemnat revenirea cu trei goluri și relansarea luptei pentru prima poziție.

În Liga 5 am avut parte de meciuri doar în Seria II, ultima etapă a turului programând și derby-ul pentru șefia seriei între Gloria Sălsig și CS Unirea Săsar. Gazdele au învins clar, 4-1, și iernează în fotoliul de lider cu o distanță de cinci lungimi.

• Liga 4, Seria Nord, etapa 9: Avântul Bârsana – Iza Dragomirești 2-1; Salina Ocna Șugatag – Metalul Bogdan Vodă 3-0; Bradul Vișeu de Sus – AS Remeți 6-2; Recolta Săliștea de Sus – CSO Borșa 3-0; Zorile Moisei – CSM Sighetu Marmației 0-6. Clasamentul turului: 1. CSM Sighetu Marmației – 24 p (48-5); 2. Salina Ocna Șugatag – 20 p (28-17); 3. Bradul Vișeu de Sus – 19 p (36-8); 4. Recolta Săliștea de Sus – 19 p (21-12); 5. Zorile Moisei – 15 p (32-22); 6. Avântul Bârsana – 15 p (26-19); 7. Iza Dragomirești – 7 p (10-35); 8. CSO Borșa – 6 p (18-47); 9. Metalul Bogdan Vodă – 4 p (10-40); 10. AS Remeți – 3 p (11-35).

• Liga 4, Seria Sud, etapa 9: CSO Minerul Baia Sprie – FC Lăpușul Târgu Lăpuș 0-1; Gloria Tăuții Măgherăuș – FC Suciu de Sus 3-2; Viitorul Ulmeni – ASCF Lăpuș R 2-1; Unirea Șișești – CS Fărcașa 9-1; CS Seini – AS Carmen Satulung 3-1; Rapid Satu Nou de Sus – Bradul Groșii Țibleșului (duminică, 5 decembrie, ora 14.00). Clasamentul: 1. FC Suciu de Sus – 24 p (35-13); 2. Gloria Tăuții Măgherăuș – 24 p (30-12); 3. Lăpușul Tg. Lăpuș – 22 p (37-3); 4. Minerul Baia Sprie – 22 p (37-8); 5. Unirea Șișești – 19 p (47-13); 6. CS Seini – 13 p (17-25); 7. Bradul Groșii Țibleșului – 7 p, 8 j (15-30); 8. ASCF Lăpuș R – 6 p (13-26); 9. Rapid Satu Nou de Sus – 6 p, 8 j (13-30); 10. Viitorul Ulmeni – 6 p (7-39); 11. CS Fărcașa – 5 p (13-29); 12. AS Carmen Satulung – 1 p (6-42).

• Liga 5, Seria II, etapa 9: ACS Satu Nou de Jos – AS Fotbal 2021 Ulmeni 5-1; Gloria Sălsig – CS Unirea Săsar 4-1; Speranța Fersig – PHP Iadăra 0-9; AS Mireșu Mare – Măgura Coaș 1-2; Cetate Remetea Chioarului a stat.

Clasamentul turului: 1. Gloria Sălsig – 22 p (51-14); 2. CS Unirea Săsar – 17 p (35-10); 3. PHP Iadăra – 15 p (37-17); 4. Măgura Coaș – 15 p (28-15); 5. ACS Satu Nou de Jos – 13 p (33-21); 6. AS Fotbal 2021 Ulmeni – 9 p (25-26); 7. AS Mireșu Mare – 9 p (23-24); 8. Cetate Remetea Chioarului – 3 p (11-46); 9. Speranța Fersig – 0 p (8-78).