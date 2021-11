Centura Metropolitană a Municipiului Baia Mare – un proiect care devine realitate • Primarul Cătălin Cherecheș și Președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, au semnat primul contract pentru realizarea Centurii Metropolitane a Municipiului Baia Mare

Inițiat de către Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, împreună cu Primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, proiect important pentru Municipiul Baia Mare și pentru județul Maramureș, Centura Metropolitană a Municipiului Baia Mare se află acum în stadiul de elaborare a studiului de fezabilitate.

În urma acordului de asociere între Primăria Municipiului Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș încheiat în luna noiembrie a anului trecut și după derularea procedurilor de achiziții, în data de 18 noiembrie a fost semnat contractul execuție a studiului de fezabilitate, marcând astfel un pas important în dezvoltarea infrastructurii rutiere și a dezvoltării economice la nivel local și județean.

Ionel Bogdan, Președintele Consiliului Județean Maramureș:

„Împreună cu domnul primar Cătălin Cherecheș am inițiat acest proiect important pentru Municipiul Baia Mare și pentru județul Maramureș, centura ocolitoare a municipiului Baia Mare, varianta metropolitană cum am denumit-o.

După multe discuții, multe documente, parteneriate pe care le-am încheiat cu Primăria Baia Mare, cu CNAIR, cu Ministerul Transporturilor, am reușit în cele din urmă să derulăm achiziția publică privind acest important obiectiv investițional la nivelul județului Maramureș.

Contractul de execuție a studiului de fezabilitate are câteva etape. În prima etapă va trebui ca ofertantul, contractorul, să ne prezinte varianta cea mai bună raportată la soluția tehnică și cost pe care o vom prezenta și Ministerului Transporturilor pentru a fi adoptată și pe care o vom adopta în cele din urmă și noi la municipiu și la județ. Apoi va trebui ca ofertantul să facă toate ridicările topografice, studiile geotehnice, toate studiile arheologice și așa mai departe, toate studiile care vor compune acest studiu de fezabilitate și sigur vor identifica și ne vor propune culoarul de expropriere, un lucru extrem de important, pentru că în urma culoarului de expropriere vom putea să executăm acest troson important de varianta ocolitoare. Contractul are o valoare de 1.964.000 lei și termenul de execuție este de șase luni de zile.

Am ales această locație pentru a vă prezenta practic acest proiect și ce vom face în următoarea perioadă, pentru că aici în această zonă va exista un nod rutier care va face conexiunea cu Aeroportul Internațional Maramureș asta mai ales din perspectiva economică și de dezvoltare a rețelei de transport a județului Maramureș. Această centură va începe din zona Bușag, cu un nodul rutier, din DN1C Baia Mare-Halmeu se va intersecta și va avea o conexiune cu drumul expres pe care deja îl avem în licitație pentru reactualizarea studiului de fezabilitate și se va intersecta de asemenea cu DN1C Dej – Baia Mare, DJ 182 Baia Mare – Șomcuta Mare, DN18 Baia Mare – Târgu Lăpuș și DN18 Baia Sprie – Sighetul Marmației. Toate aceste conectivități vor fi în regim de mare viteză astfel încât să avem un trafic cât mai fluent în această zonă.

De asemenea, împreună cu Primăria Baia Mare mai avem și alte proiecte importante pe care le-am gândit împreună și pe care le promovăm împreună. În ultima lună am depus proiecte cu finanțare din programul de investiții Anghel Saligny pentru centura mică adică pentru actuala variantă de ocolire strada Europa și strada Dumbravei, unde vor fi, de asemenea, amenajate trei pasaje, un pod și două benzi pe sens.“

Cătălin Cherecheș, Primarul Municipiului Baia Mare:

„Semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate al Centurii Metropolitane a Municipiului Baia Mare este un moment foarte important pentru Maramureș, pentru Municipiul Baia Mare, în special pentru Zona Metropolitană. După anii 50, când a început industrializarea intensivă în Municipiul Baia Mare, consider că acum este a doua etapă în dezvoltare, o etapă nouă, care se orientează spre ceea ce înseamnă economie modernă și modul în care se gândește economia și funcționarea industriei, respectiv a serviciilor în ziua de azi, iar conectivitatea este cea mai importantă din această perspectivă. Mă bucur foarte mult că după 30 de ani, Consiliul Județean Maramureș și Primăria Baia Mare, împreună cu celelalte primării, ajung la un numitor comun să facă și lucruri mari, lucruri care să genereze dezvoltare, să genereze predictibilitate în ceea ce înseamnă proiecte de viitor.

Acum, împreună cu domnul președinte Ionel Bogdan, mă bucur că putem să facem lucruri care să conteze pentru viitorul municipiului și pentru viitorul județului. Cred că modul în care am gândit inclusiv această bretea, pentru că este o bretea între actuala centură ocolitoare mică și această centură metropolitană, va dezvolta noua economie a Zonei Metropolitane, bineînțeles cu punctul nodal Aeroportul Internațional Maramureș. Îmi doresc și eu la fel ca și domnul președinte și mulți din zona economică ca aeroportul să fie, pe lângă transportul călătorilor, și pentru transportul de mărfuri, cargo. Cred că aceasta poate să fie un următor pas în dezvoltarea aeroportului, să atragem investitori pe zona de servicii, nu doar pe zona de industrie, servicii fiscale, a altor tipuri de servicii, inclusiv turistice. Să atragem investitori care nu trebuie neapărat să vină de departe. Sunt foarte mulți oameni și în România care vedem că fac lucruri inedite și de mare performanță în economia mondială și cred că putem să ne orientăm și noi spre ai noștri pentru a le pune la dispoziție facilități.

Le mulțumesc primarilor vecini pentru modul în care înțeleg importanța lor ca zonă de dezvoltare pentru Municipiul Baia Mare și pentru județ. Municipiul nu se poate dezvolta decât în Groși, în Recea, Tăuții Măgherăuș, în Dumbrăvița și în Baia Sprie. Municipiul Baia Mare este capsulat, limitat în resurse de teren și trebuie să gândim chiar și în mod informal această zonă metropolitană pentru că este o chestiune relevantă importantă și care generează viitor sustenabil. Nu trebuie să uităm că economia nu poate să funcționeze și să se dezvolte fără educație și fără oameni sănătoși. Spitalul Județean va intra într-o nouă etapă de reabilitare. Probabil că vom face un parteneriat pentru a înființa o nouă unitate medicală la cele mai înalte standarde, respectiv un spital municipal. Ne gândim la o nouă rețea școlară și probabil o să impulsionăm tinerii din regiune și o să îi motivăm să vină și să învețe în Baia Mare pe anumite profile care ne interesează din perspectiva economică astfel încât să dăm impuls vieții în Municipiul Baia Mare și în județul Maramureș.

Le urez succes și le mulțumesc celor care vor face studiul de fezabilitate, aș dori foarte mult să văd un studiu de fezabilitate așa cum trebuie să fie, respectiv cam 85% din proiectul tehnic.

Să fie într-un ceas bun!“