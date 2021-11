Cu puncte din fieful unei contracandidate

Universitatea Galați – ACS Fotbal Feminin Baia Mare 1-2 (1-1)

ACS Fotbal Feminin Baia Mare a făcut o partidă perfectă în deplasarea de la Universitatea Galați și s-a întors acasă cu toate punctele, 1-2 (1-1), contabilizând a doua victorie consecutivă a stagiunii. Una care le-a propulsat pe ”domnițele râului” pe poziția 8, care poate fi conservată dacă vor câștiga și ultima confruntare a sezonului regulat, cu CSȘ Târgoviște.

Din informațiile oferite de tehnicianul băimărean, adversarul a fost unul incomod, în sensul că a ales doar să se apere și să aplice legea contraatacului, la unul dintre acestea chiar marcând, în minutul 5. Oaspetele nu au dezarmat după încasarea golului și au revenit în joc în minutul 27, Marinela Cotos egalând cu un lob senzațional din marginea careului de 16 m. Golul care a pecetluit soarta celor trei puncte a fost opera mijlocașului Laura Desmerean, cu un voleu plasat, de la 18 m, lângă bară (min. 81).

”Am avut un meci foarte greu la Galați, însă consider că am jucat bine. Totuși, am avut probleme de transmitere a mingii din cauza terenului foarte prost, plus câteva greșeli mari în apărare și alte nesincronizări în linia de atac, normale dacă avem în vedere că am fost nevoit să tot schimb distribuția în compartimentul ofensiv”, ne-a declarat antrenorul Octavian Dra­gomir.

• ACS Fotbal Feminin Baia Mare: Szoke-Nagy – Țițu, Daneliuc, Butuza, Olar (70, Indrecan), Gavriș, Indrei, Des­merean, Cotos (87, Șut), Dragoș (87, Tărău), Buftea (81, Marița). Antrenor: Octavian Dragomir.

Rezultatele etapei 10: Vasas Femina FC – Fair Play Joc Cinstit București (anulat); Universitatea Galați – ACS Fotbal Feminin Baia Mare 1-2; Banat Girls Reșița – Piroș Security Arad 0-4; CSM Alexandria – Universitatea Olimpia Cluj-Napoca 0-2; CSȘ Târgoviște – Politehnica Timișoara 2-7; Ladies Târgu Mureș – Heniu Prundu Bârgăului 0-7.



Ultima etapă a sezonului regulat • Miercuri, 24 noiembrie: Heniu Prundu Bârgăului – Universitatea Galați (ora 11.00) • Duminică, 5 decembrie, ora 11.00: Piroș Security Arad – CSM Alexandria; Politehnica Timișoara – Banat Girls Reșița; ACS Fotbal Feminin Baia Mare – CSȘ Târgoviște; Fair Play Joc Cinstit București – Ladies Târgu Mureș. S-a jucat în devans: Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – Vasas Femina FC 10-0.