De la idioții Europei, la Tessa Dunlop

Un ziar german, din Hamburg, ne-a numit, recent, idioții Europei. Fără ghilimele. E adevărat, nu suntem singurii cărora li s-a atribuit acest rușinos calificativ. Îl împărțim cu alte două țări din regiune: Ucraina și Bulgaria. Sunt mâhnit și nu îmi convine să fim priviți astfel. Dar ce le-a venit gazetarilor de la „Hamburger Morgenpost” să ne jignească în acest hal? Cunosc proprietatea termenilor? În traducere românească sună foarte urât. Cum poți numi un popor că este idiot? Și care este motivul de am primit acest blam? Suntem judecați în acest fel deplorabil pentru felul în care am reacționat în fața pandemiei, gradul nostru scăzut de vaccinare, comparabil cu al țărilor sărace ale lumii. În condițiile în care noi avem acces la vaccin.

Termenul trist și excesiv de dur ne-a fost aplicat dintr-o exasperare. A fost o zi, în țara noastră, în care s-a murit din pricina infectării cât în toate celelalte state ale Uniunii Europene la un loc. Am devenit, iată, o problemă pentru alte țări. Ni se pun etichete greu de suportat. Dacă developăm sinonimele cuvântului idiot, te apucă tristețea. Nici nu le amintesc. Dar mi-am pus întrebarea: dacă astea sunt relațiile dintre statele Uniunii, cu ce cuvinte ne apropiem? Jurnaliștii germani au vrut să ne umilească, să-și arate condiția superioară? Să amendeze mentalitatea culegătorilor de sparanghel? În textele mele, de când a apărut pandemia, nu am făcut îndemnuri publice în privința vaccinării. Din simplul motiv că nu sunt medic. Eu mi-am cules informațiile din spațiul specializat și am optat pentru protejarea vieții.

Vedem că lumea românească, dar și lumea lumii este divizată în cei care susțin vaccinarea și cei care sunt împotrivă. În cele două tabere sunt aroganți, agresivi verbal, cu iluzia că sunt specialiști în medicină. Așa s-au purtat și jurnaliștii germani, care și-au luat dreptul de a decide cine este idiot și cine nu, în rândul europenilor. Asemenea cuvânt nu are ce căuta în caracterizarea unui popor. Asta nu înseamnă că observațiile presei germane nu le-am luat în seamă: lipsa personalului medical, influența Bisericii și atitudinea clasei politice, depășită de situație. Și presa din România a descris starea din spitale ca fiind sumbră, iar unii medici, preoți și politicieni dau semnale contradictorii în privința pandemiei. Dar nu a recurs niciodată la cuvinte jignitoare pentru popor. Noi ne referim la civilizația Occidentului, de unde suntem invitați să luăm pilde.

Se vede că trebuie să fim mai prudenți cu entuziasmul. Jurnaliștii hamburghezi au făcut un mare deserviciu spiritului german al corectitudinii. Din păcate, autoritățile românești nu au reacționat. Am citit două palide replici în presa literară. Am întors câteva pagini ale realității și am decupat portretul unei jurnaliste britanice, care vede România în dimensiune pozitivă. Este vorba despre Tessa Dunlop, istoric, scriitor și jurnalist, cunoscută deopotrivă în Marea Britanie și România. Licențiată la Oxford, ea s-a specializat în istoria României. S-a atașat atât de mult de țara noastră încât s-a căsătorit cu un român din Siret, au doi copii, care poartă nume românești. Ne-a cunoscut țara prin 1992, când a venit ca voluntar. A scris un roman despre felul în care și-a cunoscut soțul. A învățat limba română de la socri și de la orfani.

A intervenit de fiecare dată când presa britanică a publicat știri denigratoare despre români și este una dintre vocile care susțin constant interesele României. Fiind și realizatoare de emisiuni de televiziune la BBC, Discovery, Channel Europe, a prezentat în ultimii ani o serie de documentare istorice despre România. Cele mai recente au ca protagoniste personalități de anvergură ale istoriei și culturii noastre: Ștefan cel Mare, Regina Maria, George Enescu, Constantin Brâncuși. Este fascinată de personalitatea liberalului I.C. Brătianu. A vorbit frumos despre țara noastră, fără exagerări, a polemizat chiar cu români care spun cuvinte de scădere despre țara în care s-au născut. Mai este și așa ceva!

Scoțiană aprigă, Tessa și-a făcut un ideal din admirația corectă a României. Ca istoric, a înțeles devenirea societă­ților europene, contextul geopolitic în care au evoluat. A înțeles rădăcinile adânci ale diferenței dintre unele țări. De aceea a declarat presei din România: „Eu spun răspicat și cu voce tare că România este discriminată în mod nejustificat și îmi pare rău pentru asta. Și lupt împotriva acestui lucru.” A mai mărturisit: „Am auzit de români care și-au ascuns identitatea. Fiți mai mândri!, și luptați pentru voi!” A observat în societatea britanică, după Brexit, că s-a înmulțit numărul cazurilor de refuz al străinilor. Inclusiv al unor români. Pentru asta îl face răspunzător pe premierul Boris Johnson, care i-a ațâțat pe britanici împotriva străinilor. Da, de la nefericita exprimare a jurnaliștilor germani, la Tessa Dunlop, este o cale lungă.

Mulțumim, Tessa! Ești cu adevărat o ambasadoare neoficială a României în Albion.