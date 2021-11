În Cavnic, totul este rezervat pentru sărbătorile de iarnă!

Odinioară, când cu decăderea mineritului, se spunea că singura șansă a Cavnicului este turismul. Zis și făcut. Pârtii, pensiuni. Dar ca procent în economia Cavnicului, turismul nu a reușit să se impună, nici vorbă să acopere forța de muncă eliberată de minerit. Dar pași s-au făcut. Primarul Vladimir Petruț ne prezintă actuala față a turismului și evoluțiile.

„Vă amintiți ce vâlvă s-a făcut când am luat la mână contractele pe parcelele date în zona turistică? S-a dovedit, în timp, că am avut dreptate. Pe parcelele vechi nu se întâmplă nimic, pe cele date recent, de mine, sunt construcții în curs, inclusiv benzinăria ce-o vedeți. Avem emise la acest moment 6 autorizații de construcție pentru un complex cu 26 de vile, un hotel, instalații de telescaun aduse, toate cu fonduri private. În dezbatere publică avem o pârtie de sanie. Într-adevăr, nu am nimic să vă spun referitor la pârtia de vizavi, cea … a Statului. Dar până la urmă, o vom scoate la concesiune, că stă de zece ani!”, spune edilul. Cât despre oferta turistică pentru sărbătorile de iarnă, spune că totul este rezervat, iar peste vară, toate pensiunile erau ocupate în week­end. “Cam din iunie au început rezervările pentru sărbătorile de iarnă”, spune el.