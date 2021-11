Legende periurbane… Are sătucul Aspra trei biserici la şapte familii?

De departe, situaţia arată aşa: sătucul Aspra de pe Culmea Prelucilor mai are şapte familii. Şi are trei biserici, două ortodoxe şi una catolică! Oau, ce ştire! “De naţional”… Numai că ar fi bine să mergi la faţa locului… Te alegi cu maşina înnămolită, dar şi cu peisaje superbe şi cu o imagine de vis a satului veşnic. La recensământul din 2011, populaţia era de 55 de locuitori.

Încă din sătucul similar, Întrerâuri, ni se spune că mai sunt şapte familii în Aspra. Şi ar mai fi un grup de case, vreo patru, pe Iedără. Dar că bisericuţa a treia nu se pune, ea e catolică şi deserveşte cam toate satele din zonă, nu e a Asprei în mod special. După un drum interesant, alternând asfalt perfect cu drumuri de pământ, ajungi în Aspra şi opreşti la primul om din cale. “Pe vremuri, erau peste 30 de familii aici.

Acum, sunt opt case locuite, într-una e o femeie singură, dar în celelalte sunt familii, şi cu cinci membri. Nu s-o schimbat mare lucru la noi, s-o pus piatră aşa, de văzu lumii. Da’ ne-or termina acum cu toate scumpirile astea, ne-om apuca şi om pune iar floarea-soarelui şi de toate, că nu poţi da 9 lei pă un litru de oloi! Io am fost agricultor, nu am fost în serviciu. N-am pensie deloc!! O zis că mi-or da ceva ajutor, de un milion, da’ încă nu l-am văzut! Nu, nu-s trei biserici în sat, cea catolică îi pentru toţi. De la noi numa’ o familie mere’ acolo. Dar noi suntem bine aici cum suntem… numa’ drumuri ne trebe! Că o fo’ noroi şi bălţi de puteai mere’ cu barca pă drum!“, ne spune Gheor­ghe Butuza, de 75 de ani.

În fine, a treia variantă. Ne-o spune învăţătorul din sat, Vasile Bode. “Sunt cam 65 de oameni în sat, nu ştiu cum fac ei calcule. Sunt 11 case locuite şi încă 7 mai încolo, separate oarecum. Culmea, tineretul n-a fugit de aici. Ba vin oameni noi. Da, am doar cinci copii la şcoală, altele s-au închis din lipsă de copii. Cei din Întrerâuri merg la Preluca Nouă. Cei din Dealul Corbului la Preluca Veche, la şcoală. Bine, iarna frecvenţa scade sub 50%, mai ales de când cu pandemia…”, spune învăţătorul, a cărui şcoală, aşa mică, e cochetă şi pregătită pentru cursuri. Cele din Întrerâuri ori Dealul Corbului sunt închise demult.